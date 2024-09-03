Apple: Θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά οθόνες OLED για τα iPhone από το 2025 

Τέλος εποχής για τις οθόνες LCD στα κινητά τηλέφωνα iPhone. Από το 2015 και έπειτα, η Apple θα χρησιμοποιεί οθόνες με οργανικές διόδους εκπομπής φωτός (OLED) για όλα τα μοντέλα iPhone καταργώντας τις οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD), ανέφερε η εφημερίδα Nikkei Business Daily.



Η απόφαση αυτή της Apple, που πολλοί αναλυτές θεωρούσαν προδιαγεγραμμένη, καθώς οι τιμές των συγκεκριμένων πάνελ μειώνονται και οι απαιτήσεις για την καλύτερη δυνατή χρωματική πιστότητα αυξάνονται, θα πλήξει δύο ιαπωνικές εταιρείες. Το «χτύπημα» θα δεχθούν η ιαπωνική Sharp Corp και η Japan Display που θα αποκλειστούν από την προμήθεια των κινητών συσκευών της Apple αναφέρει η Nikkei.



Η Apple έχει αρχίσει να δίνει παραγγελίες για οθόνες OLED για το επερχόμενο iPhone SE στην κινεζική BOE Technology και τη νοτιοκορεατική LG Display αναφέρει επίσης η Nikkei, επικαλούμενη προμηθευτές εξαρτημάτων.

Σημειώνεται ότι η OLED οθόνες είναι επίσης πιο ενεργειακά αποδοτικές και κατά πολύ ευκρινέστερες όταν το ηλιακό φως είναι έντονο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.