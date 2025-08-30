eScooters: Η παγκόσμια δαπάνη για θα ξεπεράσει τα $7 δισ. έως το 2030

Σημαντική αύξηση της παγκόσμιας δαπάνης καταναλωτών για ηλεκτρικά πατίνια (eScooters) προβλέπει νέα μελέτη της Juniper Research, με την αξία της αγοράς να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα $7 δισ. έως το 2030. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύξηση θα φτάσει το 82% σε σχέση με το 2025, καθώς η ταχεία υιοθέτηση βιώσιμων μέσων μετακίνησης αντανακλά μια βαθιά αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών.

Άλμα 82% στην κατανάλωση - Η ελευθερία χρήσης και η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγούν την ανάπτυξη

Η έρευνα, που εντάσσεται στη νέα έκδοση της Juniper «Shared Mobility Market 2025-2030», αποδίδει την άνοδο σε δύο βασικούς παράγοντες: την αυξημένη ελευθερία, που προσφέρουν τα νέα dockless συστήματα χάρη στη διεύρυνση του geofencing και τη βελτίωση της διαχείρισης στόλων από τους παρόχους. Η δυνατότητα των χρηστών να αφήνουν το όχημα, τους σε περισσότερα σημεία, αλλά και η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πατινιών στους δρόμους, ενισχύουν την ευελιξία και κατ’ επέκταση την κατανάλωση.

Παράλληλα, η μελέτη επισημαίνει πως τα eScooters παύουν να αποτελούν αποκλειστικά λύση «last mile» και εξελίσσονται σε ουσιαστικό εργαλείο αστικής μετακίνησης, τόσο σε μεγάλες μητροπόλεις,όσο και σε μικρότερες πόλεις. Η ενίσχυση της χρήσης τους συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Ο ρόλος της ΑΙ

Καθοριστικός παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου αναδεικνύεται η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Σύμφωνα με τον αναλυτή Thomas Wilson, «οι AI-πλατφόρμες αξιοποιούν τα δεδομένα που παράγονται από τους χρήστες και τα οχήματα ώστε να βελτιστοποιήσουν την κατανομή πόρων και να επιτρέψουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Με την AI, οι πάροχοι θα μπορούν να προβλέπουν τη ζήτηση, να μειώνουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας και να προχωρούν σε προληπτική συντήρηση». Η τεχνολογία, όπως σημειώνεται, αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοτική λειτουργία και βιωσιμότητα των στόλων.

Η έρευνα προτρέπει τους παρόχους να αξιοποιήσουν τόσο τα εσωτερικά δεδομένα τους όσο και τα ανοιχτά δεδομένα που διαθέτουν οι πόλεις, ώστε να σχεδιάζουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών. Η λογική του «ένα μοντέλο για όλους» δεν αποδίδει, ενώ η επιτυχία θα εξαρτηθεί από στρατηγικά προσαρμοσμένα πλάνα σε κάθε αστικό περιβάλλον.

«Η εκτίναξη της αγοράς των eScooters δείχνει ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα περνά σε νέα φάση ωριμότητας. Οι καταναλωτές ζητούν λύσεις, που συνδυάζουν ευκολία, ευελιξία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ενώ οι πάροχοι επενδύουν στην τεχνολογία για να ανταποκριθούν. Το στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο η ανάπτυξη της αγοράς, αλλά η ενσωμάτωσή της στον συνολικό σχεδιασμό των πόλεων, ώστε η μικροκινητικότητα να αποτελέσει πραγματικό αντίβαρο στην κυριαρχία του Ι.Χ. και να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη», αναφέρει η έρευνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.