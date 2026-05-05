Σχεδόν ένας στους δύο νέους στην Ευρώπη έχουν χρησιμοποιήσει chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης για να συζητήσουν πολύ προσωπικά ζητήματα, καθώς η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως πηγή συναισθηματικής στήριξης, σύμφωνα με έρευνα του Ipsos BVA.

Από τους 3.800 συμμετέχοντες στην έρευνα, το 51% δήλωσε πως ήταν εύκολο να συζητήσει θέματα ψυχικής υγείας και προσωπικά ζητήματα με ένα chatbox.

Μόλις το 49% έδωσε την ίδια απάντηση όσον αφορά τους επαγγελματίες υγείας, ενώ το ποσοστό αυτό έπεσε στο 37% για τους ψυχολόγους.

Τα άτομα του στενού περιβάλλοντος παραμένουν στην κορυφή της λίστας, με το 68% να δηλώνει ότι είναι εύκολο να συζητά τέτοια θέματα με φίλους και το 61% με γονείς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της γαλλικής ρυθμιστικής αρχής για την ιδιωτικότητα CNIL και του ασφαλιστικού ομίλου Groupe VYV, με τη συμμετοχή ατόμων ηλικίας 11 έως 25 ετών στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Ιρλανδία στις αρχές του 2026.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ψυχική υγεία των νέων. Περίπου το 28% των ερωτηθέντων ανέφερε πως βρίσκεται στο όριο μιας ύποπτης γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, σύμφωνα με τη μελέτη.

Σχεδόν το 90% των συμμετεχόντων έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, επικαλούμενοι κυρίως τη συνεχή διαθεσιμότητα και τη μη επικριτική φύση τους.

Περισσότεροι από τρεις στους πέντε χρήστες χαρακτήρισαν την ΤΝ ως σύμβουλο ζωής ή έμπιστο. Παράλληλα, οι ανησυχίες για τον ψυχολογικό αντίκτυπο των εργαλείων ΤΝ αυξήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, με ειδικούς να προειδοποιούν για τους περιορισμούς της ΤΝ στην ανίχνευση ανθρώπινων συναισθημάτων και την ασφαλή παροχή συναισθηματικής στήριξης.

Νωρίτερα φέτος, η οικογένεια ενός άνδρα από τη Φλόριντα μήνυσε την Google, υποστηρίζοντας ότι το Gemini AI chatbot συνέβαλε στην παράνοια και τελικά στην αυτοκτονία του.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν προκαλούν έκπληξη, σύμφωνα με τον Λούντβικ Φράνκε Φάγιεν, ψυχολόγο και ερευνητή ψυχικής υγείας στο Karolinska Institutet της Στοκχόλμης.

Όπως δήλωσε ο Φράνκε Φάγιεν στο Reuters, τα υπάρχοντα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να παράγουν απαντήσεις υψηλής ποιότητας, ενώ η έρευνά του έδειξε ότι ακόμη και αναγνωρισμένοι επαγγελματίες δυσκολεύονται να διακρίνουν τις συμβουλές που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη από αυτές ανθρώπινων ειδικών.

Ωστόσο, προειδοποίησε για τους κινδύνους εξάρτησης αποκλειστικά από chatbot για ψυχική υποστήριξη, επισημαίνοντας ότι τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης γενικής χρήσης έχουν σχεδιαστεί για αλληλεπίδραση και οι στόχοι των εταιρειών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις ανάγκες της ψυχικής υγείας.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει πληροφορίες και υποστήριξη, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά τις ανθρώπινες σχέσεις ή την επαγγελματική φροντίδα», ανέφερε ο Φράνκε Φάγιεν.

«Εάν κάποιος στραφεί σε ένα chatbot αντί να μιλήσει σε έναν γονέα, έναν φίλο ή έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, αυτό προκαλεί ανησυχία. Δεν θέλουμε η τεχνολογία να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο μόνοι».

