Αστρονόμοι ανακάλυψαν ατμόσφαιρα σε ουράνιο σώμα πέρα από τον Ποσειδώνα

Οι αστρονόμοι εντόπισαν για πρώτη φορά ατμόσφαιρα γύρω από ένα μικροσκοπικό ουράνιο σώμα στο εξώτερο ηλιακό σύστημα.

Χιλιάδες παγωμένα, βραχώδη σώματα πέρα από τον Ποσειδώνα που ονομάζονται ΤΝΟ, υπάρχουν στη Ζώνη Kuiper, απομεινάρια από τη δημιουργία του πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Ο νάνος πλανήτης Πλούτωνας είναι το μεγαλύτερο από αυτά τα σώματα.

Οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και η ασθενής επιφανειακή βαρύτητα των μικρών σωμάτων έχουν από καιρό οδηγήσει τους αστρονόμους να πιστεύουν ότι δεν είναι ικανά να διατηρήσουν ατμόσφαιρες -με εξαίρεση τον Πλούτωνα, ο οποίος έχει μια λεπτή ατμόσφαιρα. Οι ατμόσφαιρες, ειδικά οι πυκνές, σχηματίζονται συνήθως γύρω από μεγάλους πλανήτες ή φεγγάρια, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου δορυφόρου του Κρόνου, του Τιτάνα.

Εν τω μεταξύ, οι νάνοι πλανήτες Έρις, Χαουμέα, Μακεμάκε και ο υποψήφιος νάνος πλανήτης Κουάοαρ, οι μεγαλύτεροι μετά τον Πλούτωνα, δεν φαίνεται να έχουν ατμόσφαιρες.

Κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας ευκαιρίας παρατήρησης, αστρονόμοι στην Ιαπωνία εντόπισαν το λεπτό κέλυφος μιας ατμόσφαιρας γύρω από ένα ΤΝΟ γνωστό ως 2002 XV93, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Nature Astronomy.

Ενώ ο Πλούτωνας έχει διάμετρο 1.477 μίλια (2.377 χιλιόμετρα), ο 2002 XV93 έχει διάμετρο μόνο περίπου 311 μίλια (500 χιλιόμετρα).

Καθώς πλησίαζε ο Ιανουάριος του 2024, ο Arimatsu και οι συνεργάτες του προετοιμάστηκαν για τη μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν ένα TNO καθώς περνούσε μπροστά από ένα φωτεινό αστέρι.

Το 2002 XV93 έχει μια τυπική τροχιά για ένα αντικείμενο της Ζώνης Kuiper και είναι μικρότερο από έναν νάνο πλανήτη, οπότε δεν θεωρήθηκε διαφορετικό από άλλα TNO.

Όμως, τέτοιες στιγμές κατά τις οποίες ένα TNO φωτίζεται από ένα αστέρι στο κοσμικό υπόβαθρο, που ονομάζονται αστρικές εκλείψεις, είναι σπάνιες ευκαιρίες για τη μελέτη του μεγέθους, του σχήματος και των χαρακτηριστικών ενός μικρού, μακρινού αντικειμένου, είπε ο Arimatsu. Οι ερευνητές εγκαταστάθηκαν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες σε όλη την Ιαπωνία, χρησιμοποιώντας παρατηρητήρια στο Κιότο και στην επαρχία Ναγκάνο, καθώς και ένα τηλεσκόπιο που λειτουργεί από ερασιτέχνες επιστήμονες στη Φουκουσίμα.

Το φως του άστρου εξασθένισε σταδιακά καθώς το TNO κινήθηκε μπροστά του, υποδηλώνοντας την παρουσία ατμόσφαιρας. Εάν ένα αντικείμενο δεν έχει ατμόσφαιρα, ένα άστρο εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται πολύ πιο απότομα.

«Τα δεδομένα παρατήρησης έδειξαν μια ομαλή αλλαγή στη φωτεινότητα του άστρου κοντά στην άκρη της σκιάς, που διήρκεσε περίπου 1,5 δευτερόλεπτο», έγραψε ο Arimatsu σε ένα email. «Αυτού του είδους η ομαλή αλλαγή στη φωτεινότητα εξηγείται φυσικά αν το φως του άστρου κάμφθηκε από μια πολύ λεπτή ατμόσφαιρα γύρω από το αντικείμενο.»

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι το 2002 XV93 έχει μια ατμόσφαιρα περίπου 5 έως 10 εκατομμύρια φορές λεπτότερη από αυτή της Γης -και υποψιάζονται δύο πιθανότητες ως προς το τι την δημιούργησε.

Η ατμόσφαιρα θα μπορούσε να είναι προϊόν κρυοηφαιστείων στο μικρό, παγωμένο σώμα, τα οποία απελευθερώνουν εσωτερικά αέρια όπως μεθάνιο, άζωτο ή μονοξείδιο του άνθρακα από κάτω από την επιφάνειά του. Ή, ένα άλλο αντικείμενο της Ζώνης Kuiper, όπως ένας κομήτης, μπορεί να έχει συγκρουστεί με το 2002 XV93, απελευθερώνοντας επίσης αέρια από το υπέδαφος.

Αν η ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε λόγω πρόσκρουσης, μπορεί να διαρκέσει μόνο για μερικές εκατοντάδες χρόνια, είπε ο Arimatsu. Αλλά αν η τακτική κρυοηφαιστειακή δραστηριότητα ανανεώνει συστηματικά την ατμόσφαιρα με την απελευθέρωση αερίων, θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ περισσότερο, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

