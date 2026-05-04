Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι ένας μικροσκοπικός, παγωμένος κόσμος πέρα από τον Πλούτωνα διαθέτει μια λεπτή, εύθραυστη ατμόσφαιρα, η οποία μπορεί να δημιουργήθηκε από ηφαιστειακές εκρήξεις ή από την πρόσκρουση ενός κομήτη.

Με διάμετρο μόλις 500 χιλιόμετρα περίπου, αυτός ο «μίνι Πλούτωνας» θεωρείται το μικρότερο αντικείμενο του ηλιακού συστήματος μέχρι σήμερα με σαφώς ανιχνεύσιμη παγκόσμια ατμόσφαιρα δεσμευμένη από τη βαρύτητα, δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Ko Arimatsu από το Εθνικό Αστρονομικό Αστεροσκοπείο της Ιαπωνίας.

«Πρόκειται για μια εκπληκτική εξέλιξη, η οποία όμως χρήζει οπωσδήποτε ανεξάρτητης επιβεβαίωσης. Οι συνέπειες είναι βαθιές εάν επαληθευτεί», δήλωσε ο Alan Stern από το Southwest Research Institute, ο επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής New Horizons της NASA στον Πλούτωνα και πέρα από αυτόν. Ο ίδιος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Το εύρημα προσφέρει νέα στοιχεία για τα πιο μακρινά και ψυχρά αντικείμενα του ηλιακού μας συστήματος σε μια περιοχή γνωστή ως Ζώνη του Κάιπερ (Kuiper Belt). Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τρία τηλεσκόπια στην Ιαπωνία για να παρατηρήσουν το αντικείμενο το 2024, καθώς περνούσε μπροστά από ένα άστρο υποβάθρου, εξασθενίζοντας για λίγο το φως του άστρου.

«Αλλάζει την άποψή μας για τους μικρούς κόσμους στο ηλιακό σύστημα, όχι μόνο πέρα από τον Ποσειδώνα», ανέφερε ο Arimatsu σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εύρεση ατμόσφαιρας γύρω από ένα τόσο μικρό αντικείμενο ήταν «πραγματικά εκπληκτική», πρόσθεσε, και προκαλεί «τη συμβατική άποψη ότι οι ατμόσφαιρες περιορίζονται σε μεγάλους πλανήτες, πλανήτες νάνους και ορισμένα μεγάλα φεγγάρια».

Αυτός ο λεγόμενος «μικρός πλανήτης» -επίσημα γνωστός ως (612533) 2002 XV93- θεωρείται «πλουτίνος» (plutino), καθώς περιφέρεται γύρω από τον ήλιο δύο φορές στον χρόνο που χρειάζεται ο Ποσειδώνας για να ολοκληρώσει τρεις ηλιακές τροχιές. Κατά τη στιγμή της μελέτης, βρισκόταν σε απόσταση μεγαλύτερη από 5,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, πιο μακριά ακόμη και από τον Πλούτωνα, το μόνο άλλο αντικείμενο στη Ζώνη του Κάιπερ με παρατηρημένη ατμόσφαιρα.

Η ατμόσφαιρα αυτής της κοσμικής παγόμπαλας πιστεύεται ότι είναι 5 έως 10 εκατομμύρια φορές πιο αραιή από την προστατευτική ατμόσφαιρα της Γης, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Nature Astronomy.

Είναι 50 έως 100 φορές πιο αραιή ακόμη και από την εξαιρετικά λεπτή ατμόσφαιρα του Πλούτωνα. Οι πιθανότερες χημικές ουσίες της ατμόσφαιρας είναι το μεθάνιο, το άζωτο ή το μονοξείδιο του άνθρακα, οποιοδήποτε από τα οποία θα μπορούσε να προκαλέσει την παρατηρούμενη εξασθένιση του φωτός καθώς το αντικείμενο περνούσε μπροστά από το άστρο, σύμφωνα με τον Arimatsu.

Περαιτέρω παρατηρήσεις, ειδικά από το διαστημικό τηλεσκόπιο Webb της NASA, θα μπορούσαν να επαληθεύσουν τη σύνθεση της ατμόσφαιρας.

«Γι' αυτό η μελλοντική παρακολούθηση είναι τόσο σημαντική», είπε. «Αν η ατμόσφαιρα εξασθενήσει μέσα στα επόμενα χρόνια, αυτό θα υποστήριζε την προέλευση από πρόσκρουση. Αν επιμείνει ή μεταβάλλεται εποχιακά, αυτό θα έδειχνε περισσότερο προς μια συνεχή εσωτερική παροχή αερίων» από παγωμένα ηφαίστεια (ice volcanoes).

Πηγή: skai.gr

