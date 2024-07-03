Τα ρούχα μπορεί να είναι σύντομα σε θέση να καταγράφουν τις κινήσεις του σώματος, σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων από τα Πανεπιστήμια του Μπρίστολ και του Μπαθ, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Designing Interactive Systems» στην Κοπεγχάγη.

Στην έρευνα, αβλαβείς χαμηλές τάσεις πέρασαν μέσα από αγώγιμες κλωστές που ράφτηκαν στις ραφές ενδυμάτων με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η αντίστασή τους άλλαζε με την κίνηση του σώματος του χρήστη. Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων μπόρεσαν χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιήσουν δεδομένα κίνησης για να αντιστοιχίσουν την κίνηση του σώματος με συγκεκριμένες στάσεις ή χειρονομίες, όπως φυσιοθεραπευτικές ασκήσεις.

Η έρευνα ανοίγει νέες δυνατότητες για την κατασκευή ψηφιακών ενδυμάτων που ανιχνεύουν και καταγράφουν τις κινήσεις με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι είναι σήμερα δυνατόν με κινητά τηλέφωνα και έξυπνα ρολόγια. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, η έρευνα θέτει τις βάσεις για τους σχεδιαστές ηλεκτρονικών υφασμάτων και τους κατασκευαστές ενδυμάτων να δημιουργήσουν ρούχα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την άσκηση, τη φυσιοθεραπεία και την αποκατάσταση.

Credit φωτογραφίας: Olivia Ruston

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

