Για κάποιους πρόκειται για μεγάλη πρόοδο, για κάποιους άλλους είναι ανατριχιαστικό θέαμα που θυμίζει... Φράνκεστάιν. Ο λόγος για επιστήμονες στην Ιαπωνία οι οποίοι βρήκαν έναν τρόπο να προσκολλήσουν πραγματικό, ζωντανό δέρμα σε «ρομποτικά πρόσωπα», δίνοντάς τους –θεωρητικά- πιο ρεαλιστικά χαμόγελα και άλλες εκφράσεις του προσώπου.



Η ανακάλυψη προήλθε από την αντιγραφή δομών ιστού από ανθρώπους, σύμφωνα με την ομάδα του Πανεπιστημίου του Τόκιο. Η ομάδα χρησιμοποίησε μια ειδική γέλη κολλαγόνου για την προσκόλληση, η οποία όμως επειδή είναι φυσικά παχύρρευστη, ήταν δύσκολο να διοχετευθεί στις μικροσκοπικές οπές. Χρησιμοποιώντας μια απλή τεχνική για την πρόσφυση πλαστικών που ονομάζεται επεξεργασία με πλάσμα, κατάφεραν να κατευθύνουν το κολλαγόνο στις λεπτές δομές των οπών.



Δείτε το βίντεο:



Το τεχνητό δέρμα κατασκευάστηκε σε εργαστήριο με τους επιστήμονες να χρησιμοποιούν ζωντανά κύτταρα.



Μάλιστα, το τεχνητό δέρμα όχι μόνο είναι απαλό σαν το πραγματικό δέρμα, αλλά μπορεί να επισκευαστεί (επουλωθεί;) μόνο του αν κοπεί αναφέρει το BBC.



Αν και το πρωτότυπο ομολογουμένως δεν φαίνεται ακόμα εντελώς ανθρώπινο, η ομάδα εκτιμά ότι ανοίγεται ο δρόμος για πειστικά ρεαλιστικά, κινούμενα ανθρωποειδή με δέρμα που θεραπεύεται μόνο του».

«Η φυσική ευκαμψία του δέρματος και η ισχυρή μέθοδος πρόσφυσης διασφαλίζουν ότι το τεχνητό δέρμα μπορεί να μετακινείται χωρίς να σκίζεται ή να ξεφλουδίζει», τονίζει μέλος της ερευνητικής ομάδας.

