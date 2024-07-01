Επιστήμονες βρήκαν πλανήτη κατοικήσιμο στο μέγεθος της Γης

Δύο ομάδες επιστημόνων ανακάλυψαν έναν θεωρητικά κατοικήσιμο πλανήτη, μικρότερο από τη Γη αλλά μεγαλύτερο από την Αφροδίτη, σε τροχιά γύρω από ένα μικρό αστέρι περίπου 40 έτη φωτός μακριά.

Ο πλανήτης, που ονομάζεται σύμφωνα με το CNN, Gliese 12b, περιφέρεται γύρω από έναν ερυθρό αστέρα νάνο που βρίσκεται στον αστερισμό των Ιχθύων και έχει περίπου το 27% του μεγέθους του ήλιου μας και το 60% της θερμοκρασίας του, σύμφωνα με δύο μελέτες που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη στο The Astrophysical Journal Letters and Monthly, στις Ανακοινώσεις της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας.

Παρότι το αστέρι είναι πολύ μικρότερο από τον ήλιο, το Gliese 12b εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη, δηλαδή στην ιδανική απόσταση από ένα αστέρι όπου μπορεί να υπάρχει υγρό νερό, παρόλο που ολοκληρώνει την τροχιά του κάθε 12,8 ημέρες.

Εργαζόμενοι με την υπόθεση ότι ο εξωπλανήτης δεν έχει ατμόσφαιρα, οι επιστήμονες υπολόγισαν τη θερμοκρασία της επιφάνειάς του να είναι περίπου 107 βαθμούς Φαρενάιτ (42 βαθμοί Κελσίου).

«Βρήκαμε τον πλησιέστερο, διερχόμενο, εύκρατο, στο μέγεθος της Γης κόσμο που υπάρχει μέχρι σήμερα», είπε ο Masayuki Kuzuhara, επίκουρος καθηγητής στο Κέντρο Αστροβιολογίας στο Τόκιο και συνεπικεφαλής μιας από τις ερευνητικές ομάδες με τον Akihiko Fukui, επίκουρο καθηγητής έργου στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, σε δήλωση.

Μόλις εντοπιστούν εύκρατοι πλανήτες στο μέγεθος της Γης, οι επιστήμονες μπορούν στη συνέχεια να τους αναλύσουν για να προσδιορίσουν ποια στοιχεία περιέχονται στην ατμόσφαιρά τους και, πολύ σημαντικό, εάν υπάρχει νερό για τη διατήρηση της ζωής.

«Υπάρχουν μόνο λίγοι (εξωπλανήτες) που έχουμε βρει ότι είναι καλοί υποψήφιοι για αυτό. Και αυτή είναι η πλησιέστερη ανακάλυψη μας και, επομένως, αυτή είναι μια πολύ σημαντική ανακάλυψη», δήλωσε στο CNN η Larissa Palethorpe, διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και στο University College του Λονδίνου που συνεπικεφαλής της άλλης μελέτης.

Στον δρόμο για την κατανόηση του νέου πλανήτη

Για να εντοπίσουν το Gliese 12b, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) της NASA, ένα τηλεσκόπιο που κοιτάζει δεκάδες χιλιάδες αστέρια κάθε μήνα, παρακολουθώντας τις αλλαγές στη φωτεινότητά τους, κάτι που μπορεί να είναι απόδειξη περιφερόμενων εξωπλανητών.

Προς το παρόν, οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι τι ακριβώς συνιστά την ατμόσφαιρα αυτού του πλανήτη, καθώς και αν υπάρχει νερό, αν και ο Palethorpe είπε ότι δεν περιμένουν να βρουν νερό εκεί.

«Θα μπορούσε να μην υπάρχει νερό, και τότε ξέρουμε ότι ένα αφανές φαινόμενο θερμοκηπίου έχει ήδη συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη και μοιάζει περισσότερο με την Αφροδίτη», είπε. «Θα μπορούσε να υπάρχει νερό, οπότε να είναι περισσότερο σαν τον δικό μας πλανήτη… ή να υπάρχουν ενδείξεις που θα μπορούσαν να δείξουν ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε μπορεί να χάνει νερό».

Για το επόμενο στάδιο της ανάλυσης της ατμόσφαιρας του εξωπλανήτη, οι επιστήμονες ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και να πραγματοποιήσουν φασματοσκοπική ανάλυση. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη σύλληψη του αστρικού φωτός που λάμπει μέσα από την ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη και τη διαπίστωση ποια μήκη κύματος απορροφώνται από ορισμένα μόρια, αποκαλύπτοντας την παρουσία τους στην ατμόσφαιρα.

Εκτός από το να ρίχνει φως στον ίδιο τον εξωπλανήτη, ο Palethorpe είπε ότι οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αυτή η εργασία μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τον δικό μας πλανήτη.

«Αυτό που θα μας διδάξει συγκεκριμένα αυτός ο πλανήτης είναι αυτό που συνέβη ώστε η Γη να παραμείνει κατοικήσιμη αλλά η Αφροδίτη όχι…», είπε.

Ωστόσο, αν και ο εξωπλανήτης θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι κατοικήσιμος για τους ανθρώπους και είναι σχετικά «κοντά» στο ηλιακό μας σύστημα από αστρονομικούς όρους, είναι απίθανο κάποιος να τον επισκεφθεί σύντομα.

«Δεν είναι προσβάσιμο, είναι 12 παρσέκ μακριά», είπε ο Palethorpe, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν περίπου 225.000 χρόνια για να φτάσουμε στο Gliese 12b με το ταχύτερο διαστημόπλοιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

