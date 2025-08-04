Επίσκεψη Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις στην ICEYE

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ICEYE στο Νέο Ψυχικό, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και λειτουργίας δορυφόρων SAR (Synthetic Aperture Radar).

Η εταιρεία κατασκευάζει τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους SAR, που θα τεθούν σε τροχιά μεχρι τα τέλη του 2025, ενώ στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα λειτουργεί νέα, αποκλειστική γραμμή παραγωγής δορυφορικών υποσυστημάτων.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό Χρήστο Δερμεντζόπουλο, ξεναγήθηκε στα γραφεία και τους χώρους παραγωγής της εταιρείας και ενημερώθηκε για τις δράσεις της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ICEYE Rafał Modrzewski και τον επικεφαλής της ICEYE Hellas Βασίλη Χαλουλάκο.

Κατά την έναρξη της επίσκεψης ο Πρωθυπουργός δήλωσε (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά): «Επιτρέψτε μου να κάνω τρεις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, είναι σπουδαίο ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας και ότι η Ευρώπη μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί να έχει ηγετική παρουσία σε πολύ εξελιγμένες τεχνολογίες του μέλλοντος. Δεύτερον, χαίρομαι πολύ που έχετε παρουσία στην Ελλάδα, γιατί θέλουμε να είμαστε μέρος αυτού του οικοσυστήματος και να προσελκύσουμε ταλέντα από το εξωτερικό, αλλά και από την Ελλάδα, διασφαλίζοντας ότι το ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της εταιρείας. Και φυσικά, τρίτη παρατήρηση είναι ότι γινόμαστε μέρος του οικοσυστήματός σας μέσω των δικών μας δορυφόρων, οι οποίοι είναι κρίσιμοι όσον αφορά στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος, είτε μιλάμε για φυσικές καταστροφές είτε για άλλες εφαρμογές, αλλά και για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία οι επενδύσεις στην άμυνα και την ασφάλεια έχουν καταστεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Υπάρχουν πολλοί ευρωπαϊκοί πόροι που κινητοποιούνται. Προς το παρόν, εδώ πρόκειται για εθνικά χρήματα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα είναι και ευρωπαϊκά. Για εμάς είναι κρίσιμο να παραμείνουμε στην τεχνολογική αιχμή της προόδου που σημειώνουμε ως Ευρώπη. Και όταν επιλέγουμε τους νικητές μας σε αυτές τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, θα πρέπει να υποστηρίξουμε, θεωρώ, αυτές τις τεχνολογίες, αλλά και τις εταιρείες που έχουν αποδείξει ότι μπορούν πραγματικά να ηγηθούν παγκοσμίως σε τεχνολογίες που θα είναι απολύτως κρίσιμες για τη μελλοντική μας ασφάλεια.

Επομένως, είμαι χαρούμενος που είστε εδώ και ανυπομονώ να μάθω περισσότερα σχετικά με το τι κάνετε στην Ελλάδα, τι έχουν να μας προσφέρουν οι δορυφόροι, ευρύτερα στην κυβέρνηση, αλλά και πώς μπορείτε να διευρύνετε την παρουσία σας στην Ελλάδα αυξάνοντας την απασχόληση και καθιστώντας το γραφείο σας στην Ελλάδα ένα από τα σημαντικότερα γραφεία σας».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε: «Στη σημερινή μας επίσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις της ICEYE είδαμε με μεγάλη χαρά ότι η εταιρεία δεν ήρθε απλά να ανοίξει ένα γραφείο τυπικά αλλά κατασκευάζει ελληνικούς μικροδορυφόρους. Πλέον, τμήματα της παγκόσμιας παραγωγής κατασκευάζονται στη χώρα μας από την εταιρεία που είναι ηγέτης στο χώρο της διαστημικής τεχνολογίας. Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσω του Ελληνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, Έλληνες επιστήμονες έχουν επιστρέψει και απασχολούνται στο οικοσύστημα. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το ΕΛΚΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος) με τη συμβολή της ESA (European Space Agency) δημιουργεί τις συνθήκες ώστε η Ελλάδα αποκτά τη δική της δύναμη στο διάστημα. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις λύσεις σε διάφορους τομείς πολιτικής που μπορούν να «έρθουν» από το διάστημα».

Οι 2 πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι SAR θα τεθούν σε τροχιά μέχρι τα τέλη του 2025

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία της ICEYE για τους δύο πρώτους δορυφόρους SAR που κατασκευάζονται από την εταιρεία για λογαριασμό του ελληνικού κράτους και αναμένεται να τεθούν σε τροχιά μέχρι τα τέλη του 2025, συμβάλλοντας σημαντικά στις δράσεις του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Πλέον τα τμήματα που κατασκευάζονται αυτη τη στιγμή στην Ελλάδα αποτελούν περίπου το 15% κάθε δορυφόρου και εξάγονται για την κατασκευή του παγκόσμιου στόλου της εταιρείας.



Οι δορυφόροι παρατήρησης της Γης θα επιχειρούν ημέρα και νύχτα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες και θα προσφέρουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο δορυφορικές εικόνες υψηλής ακρίβειας. Θα αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές, καθώς και για εφαρμογές ασφάλειας και άμυνας, ενώ θα συνδυάζονται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παροχή αναλυτικών προϊόντων υψηλής αξίας προς τον τελικό χρήστη, ενισχύοντας συνολικά την εθνική τεχνολογική και στρατηγική αυτονομία στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει πρόσβαση σε δορυφορικά SARS δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης.

Νέα, αποκλειστική γραμμή παραγωγής δορυφορικών υποσυστημάτων στην Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας: η ICEYE Hellas προγραμματίζει μέσα στο 2026 να ξεκινήσει στην Ελλάδα την πλήρη κατασκευή δορυφόρων, από το πρώτο εξάρτημα μέχρι την τελική συναρμολόγηση. Μέχρι σήμερα, η παραγωγή γινόταν αποκλειστικά στη Φινλανδία, παρότι οι δορυφόροι της εταιρείας πωλούνται και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.

Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα γίνει το δεύτερο σημείο στην Ευρώπη όπου η ICEYE θα κατασκευάζει δορυφόρους από το μηδέν, δημιουργώντας γραμμή παραγωγής που θα μπορεί να παράγει παράλληλα 3-4 δορυφόρους και τουλάχιστον 8 ετησίως.

Τα κρίσιμα δορυφορικά υποσυστήματα για τον παγκόσμιο στόλο της εταιρείας, ανάμεσα στα οποία και τμήματα των δορυφόρων που πρόκειται να τεθούν σε τροχιά για λογαριασμό του ελληνικού κράτους, κατασκευάζονται στην παραγωγική μονάδα της εταιρείας στη χώρα μας από μηχανικούς, προγραμματιστές και τεχνίτες, αρκετοί από τους οποίους έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας.

Η εταιρεία έχει παρουσία σε 10 χώρες, απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζόμενους και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος.

