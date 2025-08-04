Διεθνές Συνέδριο στο ΑΠΘ με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών από 15 χώρες για καίρια κοινωνικά και πολιτικά θέματα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνει τη διοργάνωση διήμερου Διεθνούς Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Αυγούστου 2025 στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΕΑ. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων DATIS και EUPopLink, που υλοποιούνται υπό την αιγίδα του ΑΠΘ.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι ερευνητές και ειδικοί από τα πεδία της πολιτικής επιστήμης, της μεθοδολογίας κοινωνικών ερευνών, των ευρωπαϊκών σπουδών και της δημόσιας επικοινωνίας. Στόχος είναι η ανάδειξη σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και η παρουσίαση καινοτόμων μεθόδων που αφορούν ζητήματα όπως η συμπερίληψη, ο λαϊκισμός, ο ευρωσκεπτικισμός και η χαρτογράφηση των πολιτικών στάσεων στην Ευρώπη.

DATIS: Καινοτόμες προσεγγίσεις για την κοινωνική συνοχή

Το ερευνητικό πρόγραμμα DATIS (Data for Inclusive Societies) επικεντρώνεται στη μελέτη των παραγόντων που είτε ενισχύουν είτε αναχαιτίζουν την κοινωνική συμπερίληψη στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μέσα από καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, το DATIS επιδιώκει τη βαθύτερη κατανόηση της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας νέες οπτικές για τις κοινωνικές ανισότητες και την ένταξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Ο φορέας υλοποίησης είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), ενώ επιστημονικός υπεύθυνος έχει οριστεί ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, Ιωάννης Ανδρεάδης.

EUPopLink: Ευρωπαϊκή συνεργασία για τον λαϊκισμό και τον ευρωσκεπτικισμό

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUPopLink, το οποίο συντονίζει το ΑΠΘ, αποτελεί εξέλιξη του ερευνητικού εγχειρήματος DataPopEU. Η δράση COST EUPopLink συνιστά μια ευρεία σύμπραξη διεθνών φορέων που εστιάζουν στη μελέτη της σχέσης μεταξύ λαϊκισμού και ευρωσκεπτικισμού στην Ευρώπη, αξιοποιώντας συγκριτικές καινοτόμες μεθόδους και ανάλυση.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η σε βάθος ανάλυση των αιτιών και συνεπειών αυτών των φαινομένων, αλλά και η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής με σκοπό την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεών τους. Το EUPopLink ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες δράσεις COST στις κοινωνικές επιστήμες παγκοσμίως και η πρώτη με ελληνικό συντονισμό έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας του θεσμού.

Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη και απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, φοιτητές, ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί ή να συμμετάσχει στη συζήτηση για τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: www.datis.gr/conference

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

