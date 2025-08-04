Η Tesla παραχώρησε 96 εκατομμύρια νέες μετοχές αξίας περίπου 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον διευθύνοντα σύμβουλο Ίλον Μασκ, μια κίνηση που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τον πάμπλουτο επιχειρηματία στο τιμόνι της εταιρείας, καθώς αγωνίζεται κατά της δικαστικής απόφασης που ακύρωσε την αρχική συμφωνία αμοιβής του ως άδικη για τους μετόχους, σημειώνει το Reuters.

Το 2024, δικαστήριο του Ντελαγουέαρ ακύρωσε το πακέτο αποζημίωσης του Μασκ για το 2018, αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέροντας ότι η διαδικασία έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου της Tesla ήταν άδικη για τους μετόχους.

Ο Mασκ άσκησε έφεση τον Μάρτιο κατά της διαταγής, ισχυριζόμενος ότι ένας δικαστής κατώτερου δικαστηρίου έκανε πολλαπλά νομικά σφάλματα κατά την ακύρωση της αποζημίωσης ρεκόρ.

Νωρίτερα φέτος, η Tesla δήλωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο είχε συγκροτήσει μια ειδική επιτροπή για να εξετάσει ορισμένα θέματα αποζημίωσης που αφορούσαν τον Μασκ, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Η Tesla βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής καθώς ο Μασκ, ο μεγαλύτερος μέτοχός της με ποσοστό 13%, μετατοπίζει την εστίαση από την υποσχόμενη προσιτή πλατφόρμα EV σε ρομποτάκια και ανθρωποειδή ρομπότ, τοποθετώντας την εταιρεία περισσότερο ως εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής παρά ως αυτοκινητοβιομηχανία.

Η αποζημίωση έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει σταδιακά τη δύναμη ψήφου του Μασκ, κάτι που ο ίδιος και οι μέτοχοι έχουν πει σταθερά ότι ήταν το κλειδί για να τον κρατήσει επικεντρωμένο στην αποστολή της Tesla, ανέφερε η ειδική επιτροπή στην κατάθεση.

«Αν και αναγνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα και οι άλλες πιθανές απαιτήσεις του Ίλον για το χρόνο και την προσοχή του είναι εκτεταμένες και ευρείες ... είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το βραβείο θα δώσει κίνητρο στον Μασκ να παραμείνει στην Tesla», ανέφερε η επιτροπή σε μια κανονιστική κατάθεση τη Δευτέρα.

Οι μετοχές κατοχυρώνονται μόνο εάν ο Μασκ παραμείνει σε ρόλο βασικού στελέχους μέχρι το 2027. Έρχονται επίσης με πενταετή περίοδο διακράτησης, εκτός από την κάλυψη των πληρωμών φόρων ή της τιμής αγοράς.

Ο Μασκ πρέπει να καταβάλει στην Tesla 23,34 δολάρια ανά μετοχή που κατοχυρώνεται, η οποία είναι ίση με την τιμή άσκησης ανά μετοχή του CEO Award 2018, ανέφερε η εταιρεία στην κατάθεση της Δευτέρας.

