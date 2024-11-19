Στις 19 Νοεμβρίου 2024, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στην Τελετή θεμελίωσης του πρώτου λίθου του campus του κέντρου δεδομένων που πρόκειται να κατασκευάσει η γαλλική εταιρεία "Data4" στην Παιανία (Αττική), μαζί με αρκετούς υπουργούς, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Δήμαρχο Παιανίας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Data4, Olivier Micheli, και την Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Πρέσβης Laurence Auer σημείωσε ότι το campus αποτελεί το πιο πρόσφατο ορόσημο στις πλούσιες και πολυδιάστατες ελληνογαλλικές σχέσεις, αναδεικνύοντας τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, καθώς και το δυναμικό της στους τομείς των προηγμένων τεχνολογιών. Πρόσθεσε ότι το μελλοντικό campus στην Παιανία θα είναι ο νέος χώρος μιας γαλλικής εταιρείας γνωστής για τη δυναμική της, το ενδιαφέρον της για τις ευρωπαϊκές αγορές, την αναζήτηση καινοτομίας και την προσοχή της στο περιβάλλον.

Από την ίδρυσή της το 2006, η Data4 έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη στην ευρωπαϊκή αγορά κέντρων δεδομένων, με 35 τέτοιες μονάδες στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία, ενώ πρόσφατα έχει επεκταθεί σημαντικά και στην Ελλάδα.

Το έργο στην Παιανία προβλέπει την κατασκευή δύο υπερσύγχρονων κέντρων δεδομένων – το πρώτο από τα οποία αναμένεται να λειτουργήσει το 2027 – με πιθανή επέκταση σε συνολικά τέσσερα κέντρα δεδομένων στο μέλλον. Η συνολική επένδυση για τα δύο πρώτα κέντρα εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με πιθανή δημιουργία περίπου 500 εξειδικευμένων και καταρτισμένων θέσεων εργασίας. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που επωφελήθηκε από τη θετική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και με το ελληνικό δίκτυο υψηλής τάσης.

Το campus αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα, σε έναν τομέα με προοπτικές για το μέλλον. Αναδεικνύει τη δυναμική της τεχνολογικής βιομηχανίας τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα και αποτελεί μαρτυρία της οικονομικής ελκυστικότητας της Ελλάδας – καθώς οι προοπτικές ανάπτυξής της κατατάσσονται ανάμεσα στις καλύτερες στη ζώνη του ευρώ για το 2024 και για τα επόμενα χρόνια. Αυτή η επένδυση εξάλλου, υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ενώ οι διμερείς ανταλλαγές έχουν αυξηθεί κατά 40% από το 2020.

Μια διαφοροποιημένη γαλλική ομάδα εργάζεται για να υποστηρίξει τις εταιρείες που επιθυμούν να ανακαλύψουν την ελληνική αγορά ή να επενδύσουν εκεί: η Οικονομική Υπηρεσία της Πρεσβείας, το γραφείο της Business France στην Αθήνα, το Γαλλο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το δίκτυο French Tech, καθώς και το δίκτυο των Γάλλων συμβούλων εξωτερικού εμπορίου.

Πηγή: skai.gr

