Η Apple πρόκειται να ενισχύσει τον φωνητικό βοηθό, τη Siri και τα λειτουργικά της συστήματα με το ChatGPT του OpenAI, καθώς προσπαθεί να συμβαδίσει με τις εξελίξεις αναφορικά με τον «αγώνα δρόμου» τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία του iPhone ανακοίνωσε στην ετήσια έκθεση προγραμματιστών της, τη Δευτέρα, τη μετατροπή της Siri χρησιμοποιώντας στοιχεία ΑΙ. Θα ακολουθήσει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης, που θα εισαχθούν στη συσκευή.

Αποτελεί μέρος ενός νέου εξατομικευμένου συστήματος AI, που ονομάζεται "Apple Intelligence", το οποίο στοχεύει να προσφέρει στους χρήστες έναν τρόπο να πλοηγούνται πιο εύκολα στις συσκευές της Apple.

Οι ενημερώσεις στα λειτουργικά συστήματα iPhone και Mac θα επιτρέψουν την πρόσβαση στο ChatGPT μέσω συνεργασίας με την OpenAI.

Το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση άλλων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κειμένου και περιεχομένου. Η δοκιμαστική έκδοση θα είναι διαθέσιμη το φθινόπωρο.

Ο Τιμ Κουκ, διευθύνων σύμβουλος της Apple, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα εκτινάξει τα προϊόντα της εταιρείας του «σε νέα ύψη», καθώς άνοιξε το Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών στα κεντρικά γραφεία του τεχνολογικού κολοσσού στην Καλιφόρνια.

Παραδόξως, η τιμή της μετοχής της Apple υποχώρησε κατά 1,91% τη Δευτέρα, την ημέρα της ανακοίνωσης.

Έλον Μασκ και Samsung δεν χαιρέτισαν θετικά την κίνηση της Apple

Η συνεργασία δεν χαιρετίστηκε, επίσης, από τον Έλον Μασκ, τον ιδιοκτήτη της Tesla και του Twitter/X, ο οποίος έχει απειλήσει να απαγορεύσει τα iPhone από τις εταιρείες του λόγω «ασφάλειας δεδομένων».

«Η Apple δεν έχει ιδέα τι πραγματικά θα συμβεί όταν παραδώσει τα δεδομένα σας στο OpenAI», είπε ο κ. Μασκ στο X. «Σας προδίδει».

Η Apple δεν έχει απαντήσει στους ισχυρισμούς του.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!



Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Η εταιρεία κατασκευής smartphone, η Samsung, χλεύασε την ανακοίνωση του αντιπάλου της.

"Η προσθήκη της "Apple" δεν την καθιστά καινοτόμα ή πρωτοποριακή. Καλώς ήλθατε στο AI", αναρτήθηκε στο X.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η νοτιοκορεάτικη εταιρεία επιδιώκει να υπονομεύσει τον ανταγωνιστή της.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανησυχία για την Apple είναι εάν τα νέα της εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα τη βοηθήσουν να καλύψει τη διαφορά που έχει σε σχέση με τις αντίπαλες εταιρείες που έχουν υιοθετήσει πιο γρήγορα την τεχνολογία ΑΙ.

Τι είναι το «Apple Intelligence»

Ο Ben Wood, επικεφαλής αναλυτής στην ερευνητική εταιρεία CCS Insight, δήλωσε ότι, ενώ το νέο εξατομικευμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Apple «θα πρέπει να βοηθήσει να ηρεμήσουν νευρικοί επενδυτές», η ενσωμάτωσή του ChatGPT, μπορεί να αποκαλύψει και να δημιουργήσει βαθύτερα προβλήματα για την εταιρεία.

Το "Apple Intelligence" δεν είναι προϊόν ούτε εφαρμογή από μόνο του.

Θα γίνει μέρος κάθε εφαρμογής και προϊόντων της Apple που χρησιμοποιούν οι πελάτες, είτε πρόκειται για έναν βοηθό γραφής που βελτιώνει τα πρόχειρα των μηνυμάτων σας είτε για το ημερολόγιό σας που μπορεί να σας δείξει την καλύτερη διαδρομή για να φτάσετε στο επόμενο ραντεβού σας.

Υπό αυτή την έννοια, είναι παρόμοιο με τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft Copilot, αλλά δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε επιπλέον για να το ενεργοποιήσετε.

Η Siri, ο φωνητικός βοηθός που απέκτησε η Apple το 2010, έχει ανανεωθεί με μια νέα πιο «φλύαρη» προσέγγιση για να βοηθήσει τους χρήστες να περιηγούνται πιο απρόσκοπτα στις συσκευές και τις εφαρμογές τους.

«Αυτό αναμφισβήτητα οδηγεί την Apple στη διαπίστωση των περιορισμών της, δεδομένου ότι το ChatGPT εισέρχεται σε ένα σημείο, όπου η Siri δεν είναι πλέον σε θέση να βοηθήσει τον χρήστη», δήλωσε ο κ. Wood στο BBC.

Η Apple τόνισε την ασφάλεια της Apple Intelligence κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας της Δευτέρας.

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τους πελάτες που πληρώνουν premium τιμές για τις υποσχέσεις απορρήτου της Apple.

Τι σημαίνει συμφωνία OpenAI και Apple;

Η απόφαση της Apple να ενσωματώσει την τεχνολογία ChatGPT του OpenAI ήταν ευρέως διαδεδομένη, αλλά είναι μια ασυνήθιστη κίνηση για μια εταιρεία που προστατεύει τόσο στενά τα προϊόντα της.

Η Google και η Microsoft αντιμετώπισαν πρόσφατα έλεγχο σχετικά με λάθη που έγιναν από τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες, με τον γίγαντα αναζήτησης να επαναφέρει ένα νέο χαρακτηριστικό τον Μάιο, αφού οι λανθασμένες απαντήσεις του έγιναν viral.

Για χρόνια η Apple αρνούνταν να επιτρέψει στους πελάτες της να κατεβάσουν εφαρμογές εκτός του App Store με το αιτιολογικό ότι ενδέχεται να μην είναι ασφαλείς και δεν θα επέτρεπε κανένα πρόγραμμα περιήγησης εκτός από το δικό της Safari για τον ίδιο λόγο.

Άλλαξε μόνο όταν αναγκάστηκε από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η εταιρεία είπε ότι θα ενσωματώσει και άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον, ωστόσο δεν κατονόμασε κανένα.

Άλλα νέα χαρακτηριστικά που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα περιλαμβάνουν:

αποστολή μηνυμάτων μέσω δορυφόρου

προγραμματισμός μηνυμάτων για αποστολή αργότερα

χρήση νευμάτων και κινήσεων του κεφαλιού (γνέφοντας για ναι ή κουνώντας το κεφάλι για όχι) για να ελέγξετε το AirPods Pro

μια αποκλειστική εφαρμογή για κωδικούς πρόσβασης που είναι προσβάσιμη σε όλες τις συσκευές

τη δυνατότητα απόκρυψης συγκεκριμένων εφαρμογών ή κλειδώματος πίσω από Face ID ή κωδικούς πρόσβασης

