Η εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ πραγματοποίησε τη Δευτέρα από το διαστημικό κέντρο Starbase στο Τέξας την ενδέκατη εκτόξευση του πυραύλου Starship, στο πλαίσιο δοκιμαστικής αποστολής.

Στόχος της πτήσης είναι η επίδειξη του επαναχρησιμοποιούμενου σχεδιασμού του γιγαντιαίου πυραύλου, το οποίο προορίζεται τόσο για την εκτόξευση δορυφόρων όσο και —σε επόμενη φάση— για τη μεταφορά ανθρώπων στη Σελήνη και τον Άρη.

Starship’s ascent burn is complete and is now coasting through space pic.twitter.com/UrNg19ElX5 — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025

Το Starship, τοποθετημένο πάνω στον πύραυλο Super Heavy, εκτοξεύτηκε περίπου στις 6:20 μ.μ. CT (23:20 GMT) από τις εγκαταστάσεις Starbase της SpaceX. Αφού έστειλε το Starship στο διάστημα, το Super Heavy επέστρεψε για προσγείωση σε μαλακά νερά στον Κόλπο του Μεξικού, περίπου 10 λεπτά μετά την απογείωση.

Η τελευταία του αποστολή, τον Αύγουστο, έβαλε τέλος σε μια σειρά αποτυχημένων δοκιμών νωρίτερα φέτος, καθώς η SpaceX προχώρησε σε δοκιμές αντοχής για την πλήρη επαναχρησιμοποίησή του. Η SpaceX, μετά την πτήση της Δευτέρας, ελπίζει να ξεκινήσει την εκτόξευση ενός πιο προηγμένου πρωτοτύπου Starship εξοπλισμένου με χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα για αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

«Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε για να κάνουμε την επόμενη δοκιμαστική πτήση, την Πτήση 11, επιτυχημένη», δήλωσε η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, σε συνέδριο στο Παρίσι τον περασμένο μήνα. «Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, οπότε θα δούμε».

Starship is executing a banking maneuver that mimics the final approach it would take while returning to Starbase for a catch on a future mission pic.twitter.com/t4Al1xg7Xe — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Το Starship έχει προγραμματιστεί να προσγειώσει αστροναύτες της NASA στη Σελήνη έως το 2027. Ο πύραυλος, πολλές φορές μεγαλύτερος από τον Falcon 9 της SpaceX, είναι επίσης το κλειδί για την εκτόξευση βαρύτερων δορυφόρων Starlink, απαραίτητους για τους επικερδείς στόχους της εταιρείας για την κινητή ευρυζωνικότητα. Αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του οράματος του Μασκ να στείλει ανθρώπους και φορτίο στον Άρη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της διαστημικής υπηρεσίας, η σύμβαση των άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Starship έχει καταστήσει την εταιρεία του Μασκ έναν από τους πιο εξέχοντες παράγοντες σε μια νέα διαστημική κούρσα προς τη Σελήνη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας - η οποία στοχεύει στο 2030 για τη δική της επανδρωμένη προσγείωση.

Μια ομάδα συμβούλων ασφαλείας της NASA προειδοποίησε ότι η πενιχρή πρόοδος στην ανάπτυξη του σχεδιασμού του σεληνιακού διαστημικού σκάφους του πυραύλου κινδυνεύει να καθυστερήσει την προσπάθεια των ΗΠΑ για τη Σελήνη κατά χρόνια. Οι πολύπλοκες αποστολές ανεφοδιασμού στο διάστημα και η δοκιμαστική προσγείωση στην τραχιά επιφάνεια της Σελήνης είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων που η NASA απαιτεί να πετύχει η SpaceX.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.