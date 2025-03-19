Δήμος Ηλιούπολης: «Μαθαίνουμε Ψηφιακές Δεξιότητες & Εφαρμογές»

Το Media Lab της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηλιούπολης σας προσκαλεί να μάθετε χρήσιμες εφαρμογές και δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το διαδίκτυο στην καθημερινότητά μας και στις ανάγκες μας και να αναζητήσουμε μαζί τρόπους να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μας, με χρήση απλών εργαλείων και δωρεάν λογισμικού.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Media Lab της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηλιούπολης συνάντηση με θέμα “Εισαγωγή στο Metaverse - Virtual Reality - Blockchain” την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025, 11:00π.μ12:00μ.μ.

Εισηγητής θα είναι ο Στάθης Νικολακόπουλος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός του Δήμου Ηλιούπολης και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα από 18 ετών και άνω.

Τα τμήματα θα σχηματίζονται βάση των δηλώσεων συμμετοχής και θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Προηγούνται τα μέλη της Βιβλιοθήκης και οι κάτοικοι Ηλιούπολης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά απαιτείται προεγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη γραμματεία της Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο 210 9940699.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

