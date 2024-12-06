Deep fake πορνογραφικές εικόνες: Ανησυχία για την νέα «τάση»

Για την ολοένα αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τη δημιουργία ρεαλιστικών αλλά ψεύτικων γυμνών εικόνων πραγματικών γυναικών προειδοποιούν οργανώσεις και ειδικοί του διαδικτύου, μία τάση που δείχνει να «κανονικοποιείται» καθώς δεν υπόκειται σε νομικούς ελέγχους.

Μάλιστα, οι deep fake πορνογραφικές εικόνες φαίνεται ότι προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανησυχία στα σχολεία. Μια πρόσφατη έρευνα από το Internet Matters διαπίστωσε ότι το 13% των εφήβων είχαν μια εμπειρία με γυμνά deepfakes, ενώ η βρετανική Εθνική Εταιρεία για την Πρόληψη της Βαναυσότητας στα Παιδιά (NSPCC ) τόνισε στο Sky News ότι «ένα νέο κακό αναπτύσσεται».

Τι καταγγέλλουν 2 γυναίκες θύματα

Το Sky News συνάντησε δύο θύματα αυτής της σχετικά νέας τάσης, τα οποία περιγράφουν την εμπειρία τους και λένε ότι ο νόμος πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω.

Νωρίτερα φέτος, η 33χρονη influencer και πρώην διαγωνιζόμενη σε ριάλιτι, Κάλι Τζέιν, τρομοκρατήθηκε όταν ανακάλυψε ότι κάποιος είχε χρησιμοποιήσει AI για να μετατρέψει μια φωτογραφία της από διαφήμιση εσωρούχων σε εντελώς γυμνή και κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο.

«Έμοιαζε τόσο ρεαλιστικό, που κανείς άλλος εκτός από εμένα δεν θα το κατάλαβε. Ήταν σαν να έβλεπε εμένα (γυμνή) αλλά δεν ήμουν εγώ» δήλωσε .

Όταν η Κάλυ ανέφερε τι είχε συμβεί στην αστυνομία, προσπάθησε να τους κάνει να το αντιμετωπίσουν ως έγκλημα. «Δεν ήξεραν πραγματικά τι μπορούσαν να κάνουν για αυτό και επειδή ο ιστότοπος που φιλοξένησε την εικόνα ήταν παγκόσμιος, είπαν ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας τους», είπε.

Μία δεύτερη γυναίκα, η «Τζόντι» (όχι το πραγματικό της όνομα) από το Κέμπριτζ, έπεσε επίσης θύμα του deep fake πορνό.

Η Τζόντι πληροφορήθηκε από ένα ανώνυμο email ότι φαινόταν να εμφανίζεται σε σεξ βίντεο σε πορνογραφικό ιστότοπο.

«Οι εικόνες που δημοσίευσα στο Instagram και το Facebook, οι οποίες ήταν πλήρως ντυμένες, παραποιήθηκαν και μετατράπηκαν σε σεξουαλικό υλικό», είπε.

Η Τζόντι άρχισε να υποπτεύεται ότι δράστης ήταν κάποιος γνωστός της, ο οποίος δημοσίευε φωτογραφίες στο διαδίκτυο και ενθάρρυνε τους χρήστες να τις παραποιήσουν

Στη συνέχεια, βρήκε μια συγκεκριμένη φωτογραφία της, που τραβήχτηκε έξω από το King's College στο Cambridge, την οποία είχε μόνο ένα άτομο – ο καλύτερός της φίλος, Άλεξ Γουλφ.

Ο Γουλφ, ο οποίος κάποτε κέρδισε τον τίτλο του νέο συνθέτη της χρονιάς στο BBC, καταδικάστηκε αργότερα για αδικήματα σε βάρος 15 γυναικών, κυρίως λόγω της επιμονής και της έρευνας που έκανε η ίδια η Τζόντι.

Ακόμη και τότε, η καταδίκη του αφορούσε μόνο τα προσβλητικά σχόλια που επισυνάπτονται στις εικόνες, γιατί , στη Βρετανία τουλάχιστον, ενώ είναι παράνομο να μοιράζεσαι εικόνες - δεν είναι έγκλημα να ζητάς από άλλους να τις δημιουργήσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.