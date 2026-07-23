Πετρέλαιο: Το Brent «σκαρφάλωσε» στα 96 δολάρια – Ανησυχία για εκτόξευση πάνω από τα 100 δολάρια

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία την Πέμπτη 23/7, με το Brent να αγγίζει τα 96 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι και πλέον εβδομάδων, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά περίπου 2%, φθάνοντας στα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 1,7%, στα 88,27 δολάρια. Είχε προηγηθεί ακόμη μία ισχυρή συνεδρίαση, κατά την οποία το Brent έκλεισε στα 94,07 δολάρια, με ημερήσια κέρδη άνω των 3 δολαρίων.

Διπλή απειλή για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τις αγορές δεν είναι μόνο η συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά ιρανικών στόχων, αλλά το ενδεχόμενο να επηρεαστούν ταυτόχρονα δύο από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο:

το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου,

και το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, που αποτελεί κρίσιμο διάδρομο για τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα, σε συνδυασμό με τις νέες απειλές του Ιράν για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, έχουν αυξήσει σημαντικά το γεωπολιτικό ρίσκο που ενσωματώνουν πλέον οι διεθνείς αγορές στις τιμές του πετρελαίου.

Αναφορές για περιστατικό με δεξαμενόπλοιο

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις πληροφορίες που μετέδωσαν διεθνή μέσα ότι δεξαμενόπλοιο υπέστη έκρηξη ενώ επιχειρούσε να κινηθεί μέσω διαδρομής κοντά στο Στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα άλλα πλοία να αναστρέψουν την πορεία τους. Παράλληλα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι θα στοχοποιούν πλοία που σχετίζονται με τη Σαουδική Αραβία, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Οι αναλυτές βλέπουν πλέον πιθανό το φράγμα των 100 δολαρίων

Η έντονη άνοδος των τελευταίων ημερών έχει οδηγήσει αρκετούς αναλυτές να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους.

Η εταιρεία ING εκτιμά ότι οι αγορές ίσως εξακολουθούν να υποτιμούν τον πραγματικό γεωπολιτικό κίνδυνο, ενώ αναλυτές της Phillip Nova υποστηρίζουν ότι εάν συνεχιστεί η κλιμάκωση ή υπάρξει πραγματική διακοπή στις εξαγωγές πετρελαίου, το Brent θα μπορούσε να κινηθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως επισημαίνουν, μέχρι στιγμής οι αγορές τιμολογούν κυρίως τον αυξημένο κίνδυνο στις μεταφορές και όχι μια πραγματική απώλεια παραγωγής. Εάν όμως διακοπεί η διέλευση δεξαμενόπλοιων από βασικές θαλάσσιες αρτηρίες, οι επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες.

Επιπτώσεις σε οικονομία και πληθωρισμό

Η νέα άνοδος του πετρελαίου αναμένεται να επηρεάσει άμεσα το κόστος καυσίμων και μεταφορών διεθνώς, ενώ αυξάνει τις πιέσεις στις κεντρικές τράπεζες που εξακολουθούν να προσπαθούν να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό.

Χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας, όπως η Ινδία, ήδη βλέπουν τις πιέσεις στα νομίσματά τους να αυξάνονται. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μια παρατεταμένη παραμονή του Brent πάνω από τα 95-100 δολάρια θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια ανάπτυξη, αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.