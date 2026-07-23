Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τους κατοίκους της Αττικής, επηρεάζοντας την καθημερινότητα, την οικονομική τους ασφάλεια και ακόμη και τα σχέδια των διακοπών τους. Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το 83% θεωρεί τις αυξήσεις των τιμών σημαντικό πρόβλημα, το 61% εμφανίζεται απαισιόδοξο για την πορεία της οικονομίας, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι δεν θα κάνει καθόλου διακοπές, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Για την πορεία ελληνική οικονομία, οι κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής είναι απαισιόδοξοι με το ποσοστό να ανέρχεται στο 61% σε σχέση με τους αισιόδοξους που είναι το 36% του πληθυσμού της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αυξήσεις των τιμών και η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι σημαντικό πρόβλημα, σχεδόν για όλους. «Πολύ σημαντικό» απαντά το 61% (κατά τι μειωμένο από το 65% προ διετίας). Το άθροισμα πάντως, όλων όσοι απαντούν «Αρκετά ή Πολύ σημαντικό» διατηρείται υψηλό στα επίπεδα του 83%.

Τα βασικά αγαθά (φαγητό, τρόφιμα, ποτά, αγορές σούπερ μάρκετ) εξακολουθούν να προβληματίζουν τους περισσότερους: 63%. Η ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, θέρμανση) ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 23%, αλλά με υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των αυτοπασχολούμενων.

«Ίδιες μέρες» με πέρυσι, θα πάνε διακοπές οι περισσότεροι κάτοικοι της Αττικής (43%). Ακολουθούν οι απαντήσεις «Λιγότερες μέρες» (25%) και «Καθόλου» (24%). Κύριοι λόγοι για όσους θα κάνουν λιγότερες ή καθόλου διακοπές: οι οικονομικές δυσκολίες γενικώς (66% όσων θα πάνε λιγότερες ημέρες ή δεν θα πάνε καθόλου) και το κόστος διαμονής (16%).

Με ενδιαφέρον και θετική προδιάθεση υποδέχονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα, τις κινήσεις της κυβέρνησης για την υποστήριξη των ευάλωτων οικονομικά ομάδων και όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενδεικτικό της προσμονής των πολιτών για κινήσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων και ανακούφισης από τις συνέπειές τους:

«Σε σωστή κατεύθυνση» βρίσκει την καταβολή των επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά και γενικά σε ευάλωτες οικονομικά ομάδες, η πλειονότητα (59%) των συμμετεχόντων – αν και οι περισσότεροι από αυτούς (51%) κρίνουν ότι χρειάζονται κι άλλα! Το 32% βρίσκει ότι κινούνται σε λανθασμένη κατεύθυνση.

«Θετικά» (Σίγουρα ή Μάλλον) αξιολογείται από έξι τους δέκα αυτοαπασχολούμενους (60%) η νέα ρύθμιση στην οποία προχωράει η κυβέρνηση για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο με έως και 72 δόσεις! Το 31% αντίθετα την αξιολογεί αρνητικά.

Επίσης, από την έρευνα προκύπτει πως οι αυτοαπασχολούμενοι αξιολογούν αρκετά θέματα πιο αυστηρά, αναδεικνύοντας αυξημένες ανησυχίες και προβληματισμούς.



Πηγή: skai.gr

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