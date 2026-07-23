Ταϊλάνδη: Πέντε στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση στον νότο

Πέντε μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ταϊλάνδης έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου δρουν επί δεκαετίες αυτονομιστές αντάρτες, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο.

Πρόκειται για μια από τις πιο πολύνεκρες ενέργειες του είδους εδώ και χρόνια.

Σκοτώθηκαν χθες βράδυ, όταν «αντάρτες άνοιξαν πυρ και πέταξαν αυτοσχέδιες βόμβες» εναντίον σημείου ελέγχου στην επαρχία Ναρατιβάτ, μια από τις τρεις με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό όπου ξέσπασε πριν από δεκαετίες αυτονομιστική εξέγερση, κατά το ανακοινωθέν του επιτελείου που δόθηκε στη δημοσιότητα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν· επρόκειτο για πολίτες, συμπεριλαμβανομένου αγοριού δέκα ετών που τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, σύμφωνα με τις αρχές, που απέκλεισαν τον τομέα όπου έγινε η επίθεση.

Δεν έχει υπάρξει ως αυτό το στάδιο ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση και δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής, κατά τις αρχές.

Σε εικόνες από κλειστό κύκλωμα επιτήρησης διακρίνεται ομάδα έξι ανδρών, ντυμένων στα μαύρα, καθισμένων στην καρότσα ανοικτού ημιφορτηγού. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι τράπηκαν σε φυγή μετά την επίθεση. Το όχημα βρέθηκε πυρπολημένο σε κοντινή περιοχή.

Οι αντάρτες που δρουν στις τρεις επαρχίες του νότου, σε τομέα κοντά στα σύνορα με τη Μαλαισία, απαιτούν μεγαλύτερη αυτονομία.

Η ένοπλη σύρραξη «χαμηλής έντασης» αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 7.000 ανθρώπους από το 2004.

Ομάδα μαλαίων αυτονομιστών είχε επιτεθεί με χειροβομβίδες και αυτόματα τουφέκια εναντίον σημείου ελέγχου σκοτώνοντας 15 ανθρώπους στην επαρχία Γιάλα το 2019, θυμίζει η ACLED, ΜΚΟ ειδικευμένη στην παρακολούθηση συγκρούσεων.

Οι περισσότερες επιθέσεις στον λεγόμενο «βαθύ νότο» της Ταϊλάνδης έχουν στόχο τις δυνάμεις ασφαλείας, ωστόσο το χθεσινό επεισόδιο διακρίνεται «λόγω του αριθμού των θανάτων και των νεαρών θυμάτων στις τάξεις των αμάχων που τραυματίστηκαν από τα διασταυρούμενα πυρά», ανέφερε ερευνητής της Διεθνούς Αμνηστίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αντιπολίτευση αξίωσε από την κυβέρνηση της χώρας να χειριστεί την επίθεση ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να ταυτοποιήσει και να προσαγάγει ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες και ταυτόχρονα να βοηθήσει τους πληγέντες και τις οικογένειές τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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