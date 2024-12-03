Φόρουμ: «Οι αρετές του 21ου αιώνα»- Ενα συνέδριο με στόχο για την ενσυναίσθηση

Mία σειρά συζητήσεων με τίτλο «Οι αρετές του 21ου αιώνα», θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά σε σχετικό φόρουμ όπου θα τεθεί «επί τάπητος» η έννοια της ενσυναίσθησης ως συνεκτικού δεσμού: τη σημασία της στην ηγεσία, στην επιχειρηματικότητα, στην επιστήμη, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στα social media, στη διαφορετικότητα, στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα ζώα, στις μεταξύ μας σχέσεις.

Το συνέδριο, έχοντας στόχο την επικοινωνία, τον διάλογο, και την ανταλλαγή ερεθισμάτων, θα είναι ανοιχτό προς τον καθένα. Μια πρόσκληση αλλά και ένα ερώτημα που γίνεται ολοένα και πιο επιτακτικό να μην απουσιάζει από τον δημόσιο διάλογο: Νοιαζόμαστε;

Μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου;

Προσωπικότητες με κύρος και κοινωνική απήχηση, με τη συνδρομή δημοσιογράφων και συνεργατών της Athens Voice, θα μοιραστούν με τους παρευρισκόμενους απόψεις, ιδέες, βιώματα και συναισθήματα, σε μια προσπάθεια να μάθουμε τι σημαίνει να συμβιώνουμε με σεβασμό.

Το συνέδριο θα καλυφθεί από διερμηνεία Ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

