Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σήμερα σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισού, τόσο στον ρεύμα ανόδου όσο και στο ρεύμα καθόδου από τον κόμβο Καλυφτάκη έως τη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς και στη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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