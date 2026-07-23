Σύνοδος ASEAN: Μέση Ανατολή, Ορμούζ και Νότια Σινική Θάλασσα στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Φιλιππίνες

Κορυφαίοι διπλωμάτες από την Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Φόρουμ Ασφάλειας του ASEAN, συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη 23/7, στη Μανίλα για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπως και τον πόλεμο στην Ουκρανία, θέματα τα οποία κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών.



Οι υπουργοί Εξωτερικών αναμενόταν να απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση και ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή προκαλεί έντονη ανησυχία για τη σταθερότητα της περιοχής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας.



Στη σύνοδο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας, καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Ανησυχία για το πετρέλαιο και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να απασχολήσει το μεγαλύτερο μέρος των συζητήσεων, καθώς οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τις ενεργειακές αγορές και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι χώρες του ASEAN, μιας περιφέρειας με συνολικό ΑΕΠ που προσεγγίζει τα 3,8 τρισ. δολάρια, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Η προοπτική διαταραχής της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ προκαλεί έντονες ανησυχίες για νέες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων σε διεθνές επίπεδο.

Η υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Χούα Τσουνγίνγκ, δήλωσε κατά την έναρξη συνάντησης μεταξύ του ASEAN, της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας ότι «ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο αναταραχής και μετασχηματισμού».

Όπως επισήμανε, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τις αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας και τροφίμων, ενώ η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των διεθνών δικτύων έχουν διαταραχθεί, καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Συνεχίζονται οι στρατιωτικές συγκρούσεις

Δώδεκα ημέρες μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν για δωδέκατη διαδοχική νύχτα αεροπορικές επιδρομές, ενώ οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων.

Οι επιθέσεις αυτές εντείνουν τους φόβους ότι, πέρα από το Στενό του Ορμούζ, ενδέχεται να δημιουργηθεί και δεύτερο σοβαρό σημείο διατάραξης της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ρούμπιο: «Η Τεχεράνη δεν δείχνει διάθεση για ουσιαστικό διάλογο»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να επιδιώκει διπλωματική λύση στην κρίση.

Ωστόσο, όπως δήλωσε την Τετάρτη στους ομολόγους του από τις χώρες του ASEAN, η Τεχεράνη δεν εμφανίζεται πρόθυμη να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

«Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν ενδιαφέρονται σοβαρά για συνομιλίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ με την Ουκρανία στην ατζέντα

Στο περιθώριο του φόρουμ ήταν προγραμματισμένη και συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, βασικό αντικείμενο της συνάντησης θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την Ουάσινγκτον να δηλώνει ότι επιθυμεί να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην αναζήτηση λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Νότια Σινική Θάλασσα παραμένει εστία έντασης

Εκτός από τη Μέση Ανατολή, σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφορά και τις εξελίξεις στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου παραμένει σε υψηλά επίπεδα η ένταση μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι δεσμεύονται από τη διμερή συνθήκη αμοιβαίας άμυνας να συνδράμουν τις Φιλιππίνες σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον των δυνάμεών τους.

Τη Δευτέρα σημειώθηκε νέο επεισόδιο κοντά σε αμφισβητούμενο ύφαλο εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των Φιλιππίνων, όταν σκάφη της κινεζικής ακτοφυλακής ενεπλάκησαν σε σύντομη αντιπαράθεση με προσωπικό του πολεμικού ναυτικού της χώρας. Το περιστατικό οδήγησε αμφότερες τις κυβερνήσεις στην αμοιβαία κλήση των πρεσβευτών τους για εξηγήσεις.

Το Πεκίνο εξακολουθεί να διεκδικεί σχεδόν το σύνολο της Νότιας Σινικής Θάλασσας μέσω της λεγόμενης «γραμμής των εννέα παυλών», η οποία επικαλύπτει τμήματα των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών του Μπρουνέι, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων και του Βιετνάμ.

Η Κίνα εξακολουθεί να απορρίπτει τη διεθνή διαιτητική απόφαση του 2016, η οποία έκρινε ότι οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις δεν εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Το μήνυμα του Πεκίνου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, κατά τη συνάντησή του με τους ομολόγους του από τις χώρες του ASEAN, χαρακτήρισε τη Νότια Σινική Θάλασσα «κοινό σπίτι» των κρατών της περιοχής.

Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να αποτρέψουν, όπως είπε, την παρέμβαση εξωπεριφερειακών δυνάμεων στις διαφορές της περιοχής.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Γουάνγκ Γι υποστήριξε ότι οι χώρες της περιοχής πρέπει «να αντισταθούν στις εξωτερικές παρεμβάσεις, να αποτρέψουν τη χρησιμοποίηση της Νότιας Σινικής Θάλασσας ως πεδίου αντιπαράθεσης και να διατηρήσουν οι ίδιες την ευθύνη για τη διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».



Πηγή: skai.gr

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