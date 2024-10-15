Ήταν, υποτίθεται, μια όμορφη γυναίκα και στο μυαλό των ανδρών σε όλη την Ασία οι βιντεοκλήσεις μαζί της επιβεβαίωναν ότι ο έρωτάς τους ήταν αληθινός.

Ωστόσο, στο τέλος φάνηκε ότι ερωτεύτηκαν ένα deepfake βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα να χάσουν αρκετά χρήματα, σύμφωνα με την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ, όπως μεταδίδει το CnN

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε τη σύλληψη περισσότερων από 12 μελών του κυκλώματος, το οποίο, όπως λένε, στόχευε άνδρες από την Ταϊβάν έως τη Σιγκαπούρη και μέχρι την Ινδία. Η συμμορία απέσπασε από τα θύματά του συνολικά 46 εκατομμύρια δολάρια.

Πολλοί άνδρες έπεσαν θύματα της «ερωτικής» αυτής απάτης, καθώς ανέπτυξαν συναισθήματα για μια πανέμορφη γυναίκα, η οποία, όμως, αν και τέλεια κατά τα άλλα, ήταν ψεύτικη. Πώς, όμως, να μην πιστέψουν ότι ήταν αληθινή εφόσον συνομιλούσαν μαζί της μέσω βιντεοκλήσης και την έβλεπαν με σάρκα και οστά;

Το κύκλωμα πίσω από την απάτη των ερωτευμένων

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι 21 άνδρες και έξι γυναίκες βρίσκονται υπό κράτηση με κατηγορίες όπως συνωμοσία για απάτη, μετά από επιδρομή στο κέντρο λειτουργίας της συμμορίας σε βιομηχανική μονάδα 1.219 τ.μ. στην περιοχή Χουνγκ Χομ της πόλης.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 21 έως 34 ετών, ήταν ως επί το πλείστον καλά μορφωμένοι, με πολλούς από αυτούς να είναι απόφοιτοι ψηφιακών μέσων και τεχνολογίας που φέρεται να στρατολογήθηκαν από τη συμμορία, αφού ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους σε τοπικά πανεπιστήμια, είπε η αστυνομία. Οι ύποπτοι φέρεται να συνεργάστηκαν με ειδικούς πληροφορικής στο εξωτερικό για να κατασκευάσουν μια πλαστή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, όπου τα θύματα εξαναγκάζονταν να κάνουν επενδύσεις, πρόσθεσε η αστυνομία.

Τα Deepfakes είναι από εξαιρετικά αληθοφανή ψεύτικα βίντεο, με ήχο και άλλο περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της AI. Η τεχνολογία υιοθετείται ολοένα και περισσότερο από διάφορους κακούς παράγοντες, από ανθρώπους που επιθυμούν να διαδώσουν πειστική παραπληροφόρηση έως διαδικτυακούς απατεώνες.

Πώς «ξεζούμιζαν» τους ερωτευμένους

Σύμφωνα με την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ, η deepfake απάτη της «ρομαντικής» συμμορίας ξεκινούσε, συνήθως, με ένα μήνυμα, στο οποίο ο αποστολέας, που ήταν μια ελκυστική γυναίκα, έλεγε ότι έβαλε τον αριθμό στις επαφές κατά λάθος.

Στη συνέχεια, οι απατεώνες καλλιεργούσαν διαδικτυακά ειδύλλια με τα θύματά τους, δημιουργώντας την αίσθηση της οικειότητας μέχρι που άρχιζαν να σχεδιάζουν ένα μέλλον μαζί.

Η ομάδα ήταν εξαιρετικά οργανωμένη, χωρισμένη σε τμήματα υπεύθυνα για διαφορετικά στάδια της απάτης, είπε η αστυνομία. Χρησιμοποίησαν ακόμη και ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για να διδάξουν στα μέλη πώς να εκτελούν την απάτη εκμεταλλευόμενοι την «ειλικρίνεια και τη συγκίνηση του θύματος», είπε η αστυνομία, η οποία δημοσίευσε μέρη του εγχειριδίου στο Facebook.

Μεταξύ των βημάτων για να πέσει στον έρωτά τους το θύμα ήταν η εκμάθηση της κοσμοθεωρίας του, η επινόηση παρελθοντικών δυσκολιών, όπως αποτυχημένες σχέσεις ή ναυαγισμένες επιχειρήσεις για να «χτιστεί εμπιστοσύνη και σύνδεση με το άλλο άτομο» και τέλος, η δημιουργία ενός «όμορφου οράματος» που περιελάμβανε ταξιδιωτικά σχέδια μαζί, γεγονός που ωθούσε το θύμα να επενδύσει.

Η απάτη κράτησε για περίπου ένα χρόνο, προτού η αστυνομία λάβει πληροφορίες σχετικά με αυτό τον Αύγουστο.

Περισσότερα από 100 κινητά τηλέφωνα, που ισοδυναμούν με σχεδόν 26.000 δολάρια σε μετρητά και πολλά ρολόγια πολυτελείας βρέθηκαν στην επιδρομή, σύμφωνα με την αστυνομία.

