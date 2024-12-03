Ψάχνετε για κάτι; Από ερωτήματα για την πολιτική των ΗΠΑ μέχρι το κρίκετ στην Ινδία, η Wikipedia έχει γίνει πηγή πληροφοριών για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Το Ίδρυμα Wikimedia, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται τον ιστότοπο, δημοσίευσε την Τρίτη την ετήσια λίστα των σελίδων της Wikipedia με τις περισσότερες επισκέψεις, παρουσιάζοντας τι ήθελε να διαβάσει ο κόσμος φέτος.

Όπως μεταδίδει το CNN, η αγγλόφωνη Wikipedia προβλήθηκε πάνω από 76 δισεκατομμύρια φορές παγκοσμίως φέτος από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Ίδρυμα Wikimedia.

«Τα πιο δημοφιλή άρθρα της Wikipedia αντικατοπτρίζουν τον κόσμο μας, αναδεικνύοντας τα συλλογικά ενδιαφέροντα σε μια μοναδική στιγμή στο χρόνο», δήλωσε η Anusha Alikhan, η επικεφαλής επικοινωνίας στο Ίδρυμα Wikimedia.

Η λίστα θανάτων το 2024 ήταν η σελίδα με τις περισσότερες επισκέψεις, συγκεντρώνοντας πάνω από 44 εκατομμύρια προβολές.

Μια σελίδα σχετικά με τους θανάτους σε ένα δεδομένο έτος έχει καταταχθεί στην κορυφή της λίστας πέντε φορές από το 2015, όταν το Ίδρυμα Wikimedia άρχισε να δημοσιεύει τα δεδομένα. Το θέμα δεν έπεσε ποτέ κάτω από την τρίτη θέση στη λίστα.

Κυριάρχησαν η πολιτική και η ποπ κουλτούρα των ΗΠΑ

Οι άνθρωποι αναζήτησαν επίσης πολιτικά πρόσωπα των ΗΠΑ όπως η Κάμαλα Χάρις, διασημότητες όπως η Taylor Swift, δημοφιλείς αμερικανικές ταινίες, καθώς και παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις και τις γενικές εκλογές στην Ινδία. Το ChatGPT, το οποίο ήταν το άρθρο με τις κορυφαίες επισκέψεις το 2023, έπεσε 12 θέση στις σελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις.

Οι κορυφαίες 25 σελίδες της Wikipedia με τις περισσότερες προβολές του 2024, ταξινομημένες ανά προβολές σελίδας:

Θάνατοι το 2024, 44.440.344 προβολές σελίδας Kamala Harris, 28,960,278 2024 Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, 27,910,346 Lyle and Erik Menendez, 26,126,811 Donald Trump, 25,293,855 Indian Premier League, 24,560,689 JD Vance, 23,303,160 “Deadpool & Wolverine,” 22,362,102 Project 2025, 19,741,623 2024 Γενικές εκλογές στην Ινδία, 18,149,666 Taylor Swift, 17,089,827 ChatGPT, 16,595,350 2020 Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, 16,351,730 2024 Summer Olympics, 16,061,381 UEFA Euro 2024, 15,680,913 ΗΠΑ, 15,657,243 Elon Musk, 15,535,053 “Kalki 2898 AD,” 14,588,383 Joe Biden, 14,536,522 Cristiano Ronaldo, 13,698,372 Griselda Blanco, 13,491,792 Sean Combs, 13,112,437 “Dune: Part Two,” 12,788,834 Robert F. Kennedy Jr., 12,375,410 Liam Payne, 12,087,141

