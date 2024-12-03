Λογαριασμός
Οι 25 σελίδες με τις περισσότερες προβολές στη Wikipedia για το 2024

Τα θέματα που κυριάρχησαν το 2024 στις αναζητήσεις της Wikipedia - Αναλυτικά οι 25 σελίδες με τις περισσότερες προβολές στη Wikipedia για φέτος

Wikipedia

Ψάχνετε για κάτι; Από ερωτήματα για την πολιτική των ΗΠΑ μέχρι το κρίκετ στην Ινδία, η Wikipedia έχει γίνει πηγή πληροφοριών για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Το Ίδρυμα Wikimedia, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται τον ιστότοπο, δημοσίευσε την Τρίτη την ετήσια λίστα των σελίδων της Wikipedia με τις περισσότερες επισκέψεις, παρουσιάζοντας τι ήθελε να διαβάσει ο κόσμος φέτος.

Όπως μεταδίδει το CNN, η αγγλόφωνη Wikipedia προβλήθηκε πάνω από 76 δισεκατομμύρια φορές παγκοσμίως φέτος από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Ίδρυμα Wikimedia.

«Τα πιο δημοφιλή άρθρα της Wikipedia αντικατοπτρίζουν τον κόσμο μας, αναδεικνύοντας τα συλλογικά ενδιαφέροντα σε μια μοναδική στιγμή στο χρόνο», δήλωσε η Anusha Alikhan, η επικεφαλής επικοινωνίας στο Ίδρυμα Wikimedia.

Η λίστα θανάτων το 2024 ήταν η σελίδα με τις περισσότερες επισκέψεις, συγκεντρώνοντας πάνω από 44 εκατομμύρια προβολές.

Μια σελίδα σχετικά με τους θανάτους σε ένα δεδομένο έτος έχει καταταχθεί στην κορυφή της λίστας πέντε φορές από το 2015, όταν το Ίδρυμα Wikimedia άρχισε να δημοσιεύει τα δεδομένα. Το θέμα δεν έπεσε ποτέ κάτω από την τρίτη θέση στη λίστα.

Κυριάρχησαν η πολιτική και η ποπ κουλτούρα των ΗΠΑ

Οι άνθρωποι αναζήτησαν επίσης πολιτικά πρόσωπα των ΗΠΑ όπως η Κάμαλα Χάρις, διασημότητες όπως η Taylor Swift, δημοφιλείς αμερικανικές ταινίες, καθώς και παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις και τις γενικές εκλογές στην Ινδία. Το ChatGPT, το οποίο ήταν το άρθρο με τις κορυφαίες επισκέψεις το 2023, έπεσε 12 θέση στις σελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις.

Οι κορυφαίες 25 σελίδες της Wikipedia με τις περισσότερες προβολές του 2024, ταξινομημένες ανά προβολές σελίδας:

  1. Θάνατοι το 2024, 44.440.344 προβολές σελίδας
  2. Kamala Harris, 28,960,278
  3. 2024 Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, 27,910,346
  4. Lyle and Erik Menendez, 26,126,811
  5. Donald Trump, 25,293,855
  6. Indian Premier League, 24,560,689
  7. JD Vance, 23,303,160
  8. “Deadpool & Wolverine,” 22,362,102
  9.  Project 2025, 19,741,623
  10. 2024  Γενικές εκλογές στην Ινδία, 18,149,666
  11. Taylor Swift, 17,089,827
  12. ChatGPT, 16,595,350
  13. 2020 Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, 16,351,730
  14. 2024 Summer Olympics, 16,061,381
  15. UEFA Euro 2024, 15,680,913
  16. ΗΠΑ, 15,657,243
  17. Elon Musk, 15,535,053
  18. “Kalki 2898 AD,” 14,588,383
  19.  Joe Biden, 14,536,522
  20. Cristiano Ronaldo, 13,698,372
  21. Griselda Blanco, 13,491,792
  22. Sean Combs, 13,112,437
  23. “Dune: Part Two,” 12,788,834
  24. Robert F. Kennedy Jr., 12,375,410
  25. Liam Payne, 12,087,141
