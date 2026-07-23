Μία απρόσμενη αποκάλυψη για τα γυρίσματα της πολυσυζητημένης «Οδύσσειας» έκανε ο Ματ Ντέιμον, εξηγώντας ότι σε ορισμένα από τα εντυπωσιακότερα πλάνα της ταινίας δεν βλέπουμε τον ίδιο, αλλά τη γυναίκα κασκαντέρ Ντέβιν Ντάλτον (Devyn Dalton).

Ο 55χρονος ηθοποιός υποδύεται τον θρυλικό Οδυσσέα στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου, ακολούθησε επί έξι μήνες αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και προπόνησης, χάνοντας περίπου 15 κιλά. Παρά τη θεαματική μεταμόρφωσή του, ο Ντέιμον παραδέχθηκε ότι τα εντυπωσιακά μπράτσα που εμφανίζονται σε συγκεκριμένα πλάνα της αναμέτρησης με τους Λαιστρυγόνες ανήκουν στη Ντέβιν Ντάλτον.

Το τέχνασμα του Κρίστοφερ Νόλαν

Η αντικατάσταση του πρωταγωνιστή δεν έγινε επειδή ο Ματ Ντέιμον δεν μπορούσε να εκτελέσει κάποια δύσκολη ή επικίνδυνη σκηνή. Ήταν μέρος ενός έξυπνου κινηματογραφικού τεχνάσματος που χρησιμοποίησε ο Κρίστοφερ Νόλαν, προκειμένου να παρουσιάσει τους Λαιστρυγόνες ως πραγματικούς γίγαντες.

Στην «Οδύσσεια», οι Λαιστρυγόνες περιγράφονται ως μία άγρια φυλή ανθρωποφάγων γιγάντων, την οποία συναντούν ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του κατά τη διάρκεια του πολυετούς ταξιδιού τους προς την Ιθάκη.

Για να αποδοθεί στην οθόνη η τεράστια διαφορά μεγέθους ανάμεσα στους γίγαντες και στον Οδυσσέα, η παραγωγή αξιοποίησε την τεχνική της εξαναγκασμένης προοπτικής (forced perspective). Ο διάσημος σκηνοθέτης δημιούργησε πειστικές οφθαλμαπάτες κλίμακας χωρίς χρήση υπολογιστικών γραφικών (CGI).

«Είχε τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που έχω δει»

Ο Ματ Ντέιμον μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συνεργάτιδά του, αποκαλύπτοντας ότι εντυπωσιάστηκε όταν τη συνάντησε για πρώτη φορά. Όπως περιέγραψε, όταν η Ντέβιν Ντάλτον μπήκε στον χώρο εστίασης της παραγωγής, εκείνος έσπευσε να την αγκαλιάσει και να την ευχαριστήσει για τη δουλειά και την προετοιμασία της.

Ο ηθοποιός αστειεύτηκε, μάλιστα, ότι η κασκαντέρ διέθετε τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που είχε δει ποτέ. «Υπάρχουν πλάνα στην ταινία στα οποία βλέπουμε τους γίγαντες να στέκονται απειλητικά από πάνω μου, αλλά στην πραγματικότητα είναι εκείνη», εξήγησε. Ο Ντέιμον έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι στις περισσότερες σκηνές το σώμα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι πράγματι το δικό του, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική συμβολή της Ντάλτον στο τελικό αποτέλεσμα.

Η θεαματική μεταμόρφωση του Ματ Ντέιμον

Ο Ματ Ντέιμον άλλαξε πλήρως τον τρόπο ζωής του για περίπου έξι μήνες. Το βάρος του μειώθηκε από περίπου 91 κιλά σε 76, ενώ το πρόγραμμά του περιλάμβανε εντατική άσκηση, αυστηρό έλεγχο της διατροφής και συνεχή συνεργασία με τον γυμναστή Τζέισον Γουόλς.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία δεν ήταν μόνο η προπόνηση, αλλά η ανάγκη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με καθετί που κατανάλωνε. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του περιόρισε, μεταξύ άλλων, τη γλουτένη, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η απώλεια βάρους πραγματοποιήθηκε με ασφαλή τρόπο. Ο ίδιος σημείωσε ότι πλέον αποφεύγει τις ακραίες αυξομειώσεις βάρους για χάρη ενός ρόλου, καθώς θεωρεί ότι η απότομη πρόσληψη πολλών κιλών μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για την υγεία.

Ο Ματ Ντέιμον έχει χαρακτηρίσει την «Οδύσσεια» ως την πιο απαιτητική κινηματογραφική παραγωγή στην οποία έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα. Πριν ακόμη από την κυκλοφορία της, η «Οδύσσεια» είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων για τις επιλογές του καστ. Ο επίσημος λογαριασμός της ταινίας στην πλατφόρμα Χ περιόρισε, μάλιστα, τη δυνατότητα σχολιασμού, έπειτα από πληθώρα επιθετικών και ρατσιστικών αναρτήσεων για ορισμένους από τους ηθοποιούς. Οι αντιδράσεις δεν φαίνεται, ωστόσο, να επηρέασαν την πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Παράλληλα, κατέκτησε την πρώτη θέση στις εισπράξεις της Βόρειας Αμερικής κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της. Συγκέντρωσε 124,5 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά και ακόμη 139 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές. Οι συνολικές εισπράξεις της έφτασαν έτσι τα 263,5 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας ήδη τον προϋπολογισμό των 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

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