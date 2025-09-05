Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ετοιμάζεται να εισαγάγει μια νέα, καινοτόμα υπηρεσία στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Η νέα λειτουργικότητα θα προσφέρει άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.) κάθε πολίτη, απευθείας μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού.

Με τη νέα υπηρεσία, οι πολίτες θα μπορούν, μετά από ταυτοποίηση, να δουν σε πραγματικό χρόνο τον Προσωπικό Αριθμό τους, εξασφαλίζοντας εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτή τη σημαντική πληροφορία. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους έχουν ήδη εκδώσει τον νέο τύπο δελτίου ταυτότητας πριν την καθιέρωση του Π.Α., καθώς ο κωδικός αυτός δεν αναγράφεται στα παλαιότερα δελτία. Η προσθήκη του Π.Α. στη λειτουργία του ψηφιακού πορτοφολιού λύνει αυτό το πρόβλημα, ενισχύοντας την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών σε προσωπικά δεδομένα.

Έμφαση στη διαφάνεια και την ψηφιακή εξυπηρέτηση

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, Δημήτρης Παπαστεργίου, «Ενισχύουμε συνεχώς το Gov.gr Wallet με νέες δυνατότητες, προκειμένου να καθιερωθεί ως βασικό εργαλείο της αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος. Μεταξύ άλλων, στο νέο Gov.gr Wallet οι πολίτες θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να δουν τον Προσωπικό Αριθμό τους, ώστε να τον θυμηθούν, όποτε χρειάζεται. Το Gov.gr Wallet στη νέα του ανανεωμένη εκδοχή, ο Προσωπικός Αριθμός που βάζει τάξη στα δημόσια μητρώα διορθώνοντας λάθη στα στοιχεία των πολιτών, όλες οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις και τα έργα που υλοποιούμε, συνθέτουν την Ελλάδα του gov.gr. Μια Ελλάδα που αφήνει πίσω της παθογένειες και νοοτροπίες του παρελθόντος και κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία είναι ένα ακόμα βήμα προς ένα κράτος πιο απλό, πιο φιλικό, πιο διαφανές και πιο αποτελεσματικό».

Υπενθυμίζεται πως με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, για την έκδοση ταυτότητας απαιτείται προηγουμένως η έκδοση Προσωπικού Αριθμού. Η τελευταία αυτή ενσωμάτωση αποτελεί ακόμα ένα βήμα στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και καθιστά το Gov.gr Wallet βασικό μέσο αλληλεπίδρασης μεταξύ κράτους και πολιτών, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του ψηφιακού κράτους.

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και στατιστικά Π.Α.

Στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο θα παρουσιάσει όλες τις νέες λειτουργίες του Gov.gr Wallet στο περίπτερο 12, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να τις ανακαλύψει μέσα από διαδραστικές εμπειρίες και παρουσιάσεις.

Σε ό,τι αφορά την έκδοση του Π.Α., από τις αρχές Ιουνίου έχουν εκδοθεί περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια Προσωπικοί Αριθμοί, με πάνω από 107.000 να προέρχονται από τα ΚΕΠ και 287 από Προξενικές Αρχές. Έχουν επίσης γίνει διορθώσεις σε περισσότερα από 423.000 στοιχεία πολιτών και πάνω από 318.000 Π.Α. αντλήθηκαν από την ΕΛΑΣ για τις νέες ταυτότητες. Οι πολίτες μπορούν μέχρι τις 5 Νοεμβρίου να αποκτήσουν Π.Α., με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Γιάννης Χατζηδοπαυλάκης

ΦΩΤΟ: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.