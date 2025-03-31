Τις τελευταίες ώρες, οι χρήστες του διαδικτύου έχουν πάθει φρενίτιδα με ένα νέο εργαλείο του ChatGPT (του chatbox της OpenAI), με το οποίο μπορούν να δημιουργούν διασκεδαστικές εικόνες άνιμε (γιαπωνέζικου κόμικ), στο στυλ του ιαπωνικού Studio Ghibli.

Πρόκειται για την πιο προηγμένη μορφή δημιουργίας εικόνων τεχνητής νοημοσύνης που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα η OpenAI και έχει γίνει viral, με τους χρήστες να μεταρέπουν σε γιαπωνέζικο κόμικ από τον «Πόλεμο των Άστρων» μέχρι τον «Νονό».

Iconic movie scenes, Studio Ghibli style. This is so much fun! pic.twitter.com/LwjkNjcEV9 — Mufaddal Durbar (@MDurbar) March 26, 2025

Στο ελληνικό διαδίκτυο, οι χρήστες έσπευσαν να μετατρέψουν σε άνιμε σκηνές από διάσημες ελληνικές σειρές και ταινίες , όπως τον αείμνηστο Στάθη Ψάλτη στο «Βασικά Καλησπέρα σας», αλλά και τους «Απαράδεκτους.

Από τις πιο δημοφιλείς «διεθνείς» παραλλαγές άνιμε που δημιούργησαν οι χρήστες των social media είναι η πρόσφατη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και η «Σοράγια Μοντενέγκρο», η ηρωίδα της διάσημης τηλεοπτικής σειράς «Η Μαρία της Γειτονιάς».

Το ιαπωνικό στούντιο κινουμένων σχεδίων Ghibli είναι πίσω από την δημιουργία των δύο πολύ γνωστών ταινιών άνιμε "Spirited Away" και το "Howl's Moving Castle" και οι χρήστες του ChatGPT ανακάλυψαν το νέο εργαλείο του chatbox με μεγάλο ενθουσιασμό.

Ο Χαγιάο Μιγιαζάκι, σκηνοθέτης και συνιδρυτής του Studio Ghibli

Κάποιος «επανευφήρε» τον Αρχοντα των Δαχτυλιδιών σε στυλ κόμικ Ghibli και το βιντεάκι κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοικωνικής δικτύωσης.

What if Studio Ghibli directed Lord of the Rings?



I spent $250 in Kling credits and 9 hours re-editing the Fellowship trailer to bring that vision to life—and I’ll show you exactly how I did it 👇🏼 pic.twitter.com/IqUeBSH4H0 — PJ Ace (@PJaccetturo) March 27, 2025

Ο διάσημος ιάπωνας σκηνοθέτης Χαγιάο Μιγιαζάκι πάντως, συνιδρυτής του Studio Ghibli, κάποτε είχε δηλώσει «αηδιασμένος» για την χρήση αυτής της τεχνολογίας ΑΙ λέγοντας: «Δεν θα ήθελα ποτέ να την ενσωματώσω στη δουλειά μου».

