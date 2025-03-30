Ο πρώτος τροχιακός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από Ευρώπη συνετρίβη

Πύραυλος που προοριζόταν να ξεκινήσει εκτοξεύσεις δορυφόρων από την Ευρώπη έπεσε στο έδαφος και εξερράγη λιγότερο από ένα λεπτό μετά την απογείωση του από τη Νορβηγία σήμερα, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής εκτόξευσης.

Το Spectrum άρχισε να βγάζει καπνό πλευρικά και συνετρίβη στο έδαφος με μια ισχυρή έκρηξη αμέσως μετά την εκτόξευση του από το διαστημόπλοιο Andøya στην Αρκτική.

Οι εικόνες μεταδόθηκαν ζωντανά στο YouTube.

Footage of the Isar Aerospace Spectrum rocket narrowly missing the pad on its way down. Credit: Isar Aerospace / NSF pic.twitter.com/TYRPMLHYGi — Andrew Parsonson (@AndrewParsonson) March 30, 2025

Ο πύραυλος αυτός αποτελούσε την πρώτη προσπάθεια τροχιακής πτήσης με προέλευση από την Ευρώπη.

Οι τροχιακοί πύραυλοι έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούν φορτία όπως δορυφόρους μέσα ή πέρα ​​από την τροχιά της Γης.

Η Isar Aerospace, η οποία είχε προειδοποιήσει ότι η αρχική εκτόξευση θα μπορούσε να καταλήξει έτσι, δήλωσε ότι η δοκιμή παρήγαγε εκτεταμένα δεδομένα από τα οποία η ομάδα της μπορεί να μάθει πολλά.

Το Spectrum έχει σχεδιαστεί για μικρούς και μεσαίους δορυφόρους βάρους έως και ενός μετρικού τόνου, αν και δεν μετέφερε φορτίο στο πρώτο του ταξίδι από το διαστημοδρόμιο Andøya στην αρκτική Νορβηγία.

Η αποστολή αποσκοπούσε στη συλλογή δεδομένων για το όχημα εκτόξευσης σε μια πρώτη ολοκληρωμένη δοκιμή όλων των συστημάτων του, όπως δήλωσε η βαυαρική εταιρεία την περασμένη εβδομάδα.

Footage of the Isar Aerospace Spectrum rocket narrowly missing the pad on its way down. Credit: Isar Aerospace / NSF pic.twitter.com/TYRPMLHYGi — Andrew Parsonson (@AndrewParsonson) March 30, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.