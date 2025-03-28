Ξεκουράσου έξυπνα: Το έξυπνο δακτυλίδι που «χαρτογραφεί» τον ύπνο ήρθε και στην Ελλάδα

Ήρθε και στην Ελλάδα το πολυαναμενόμενο Galaxy Ring (έξυπνο δαχτυλίδι) της Samsung που έχει ρόλο προσωπικού συμβούλου για τη βελτίωση του ύπνου.

Όπως επισημαίνει η Samsung, με στόχο την απλοποποίηση της καθημερινότητας με έμφαση στον ύπνο, μέσω της ενημέρωσης που έχει γίνει στην εφαρμογή Samsung Health παρέχονται λειτουργίες που βοηθούν τους χρήστες να πετύχουν καλές συνήθειες ύπνου, πηγαίνοντας πλέον πέρα από την απλή ανάλυση ύπνου.

Αυτές οι ενημερώσεις περιλαμβάνουν την αναφορά περιβάλλοντος ύπνου, την καθοδήγηση χρόνου ύπνου και την παρακολούθηση ενσυνειδητότητας (mindfulness).

Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινωθεί, οι χρήστες μέσω του energy θα έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν την κατάστασή τους μέσα στην ημέρα, χρησιμοποιώντας 7 παράγοντες: μέσος χρόνος ύπνου, συνέπεια στη διάρκεια ύπνου, συνέπεια χρόνου ύπνου/αφύπνισης, ώρα ύπνου, δραστηριότητα προηγούμενης ημέρας, καρδιακός ρυθμός ύπνου, μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού (HRV) ύπνου και ακριβέστερες πληροφορίες καθώς συγκεντρώνονται περισσότερα δεδομένα

Επίσης δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης άσκησης, αυτόματου εντοπισμού άσκησης κατά το περπάτημα και το τρέξιμο, περισσότερων επιλογών παρακολούθησης άσκησης μέσα από την εφαρμογή Health κλπ.

Το Samsung Health αναλύει το περιβάλλον του ύπνου, αξιολογώντας παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η ποιότητα του αέρα και η ένταση του φωτός στο δωμάτιο. Το πρωί, οι χρήστες θα μπορούν να λάβουν μια αναφορά περιβάλλοντος ύπνου που τους συμβουλεύει πώς να βελτιστοποιήσουν τις συνθήκες του περιβάλλοντός τους. Επίσης, μπορούν να αξιοποιήσουν το SmartThings για να προσαρμόσουν αυτόματα τις ρυθμίσεις του δωματίου για να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον ύπνου όταν κοιμούνται, υποστηρίζοντας έναν ξεκούραστο ύπνο. Το Sleep time guidance προτείνει ώρες ύπνου, προσαρμοσμένες στα πρότυπα ύπνου, τις συνήθειες και τις συνθήκες.

Το Samsung Health παρέχει πρακτικές πληροφορίες για τον ύπνο, προτείνοντας κατάλληλες ώρες ύπνου με βάση έναν συνδυασμό της ποιότητας του ύπνου και των καθημερινών ρουτινών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

