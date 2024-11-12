CEO της Oura: Η Apple δεν θα λανσάρει τα smart δαχτυλίδια - Είναι δύσκολο να το κάνει

Η Apple δεν θα λανσάρει smart δαχτυλίδια, υποστήριξε σε δηλώσεις του στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της φινλανδικής εταιρείας τεχνολογίας υγείας Oura, παρά τις εικασίες ότι ο γίγαντας των iPhones ενδέχεται να εξετάζει την είσοδό του σε αυτή την κατηγορία προϊόντων.

Το λανσάρισμα των smart δαχτυλιδιών της Samsung νωρίτερα φέτος έβαλε τα smart δαχτυλίδια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με έναν αναλυτή να προβλέπει νωρίτερα φέτος ότι η Apple θα μπορούσε να λανσάρει το δικό της smart δαχτυλίδι το 2026.

Αλλά ο Tom Hale, διευθύνων σύμβουλος της Oura - η οποία αναπτύσσει smart δαχτυλίδια από την ίδρυση της εταιρείας το 2013 - εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Apple δεν θα εισέλθει στον χώρο.

«Νομίζω ότι η Apple δεν έχει πειστεί για την αξία του να έχεις και smart δαχτυλίδι και smart ρολόι ταυτόχρονα και δεν ενδιαφέρεται να υποβαθμίσει το Apple Watch ως επιχείρηση», δήλωσε ο Hale στο CNBC την Τρίτη.

«Νομίζω ότι πιθανότατα παρακολουθούν στενά τη Samsung και εμάς, αλλά είναι δύσκολο να παράγεις σωστά αυτή την κατηγορία προϊόντων», εκτίμησε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Tim Cook, η Apple έχει δώσει μεγάλη έμφαση στις εφαρμογές υγείας μέσω του Apple Watch και σχετικών υπηρεσιών.

Ένα smart δαχτυλίδι είναι ένας τύπος φορητής συσκευής με αισθητήρες που μπορούν να δώσουν στον χρήστη πληροφορίες για πράγματα όπως η υγεία και ο ύπνος του. Είναι ελαφριά και οι μπαταρίες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, και σύμφωνα με λάτρεις του προϊόντος είναι ιδανικά για να φοριούνται όλη την ημέρα, ακόμη και στον ύπνο, σε αντίθεση με ένα smart ρολόι που μπορεί να είναι λιγότερο άνετο.

«Η Apple είναι μια πολύ εστιασμένη εταιρεία που έχει ποντάρει στο ρολόι, δήλωσε ο Hale.

Σημειώνεται ότι η Oura κυκλοφόρησε πρόσφατα την επόμενη γενιά του Oura Ring 4, καθώς ο ανταγωνισμός στον τομέα των φορητών συσκευών αυξάνεται.

Πηγή: skai.gr

