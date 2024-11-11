Το απέραντο σύμπαν: Πόσοι γαλαξίες περιφέρονται γύρω από τον γαλαξία μας

Στο απέραντο διάστημα, οι μεγάλοι γαλαξίες όπως ο Milky Way, ο γαλαξίας μας,προσελκύουν μικρότερους γαλαξίες.

Η κοσμική γειτονιά του ηλιακού μας συστήματος εκτείνεται σε 100.000 έτη φωτός και περιέχει από 100 δισεκατομμύρια έως 400 δισεκατομμύρια αστέρια. Ο γαλαξίας μας είναι τόσο μεγάλος που, για δισεκατομμύρια χρόνια, η μάζα του έχει αιχμαλωτίσει πολλούς νάνους γαλαξίες, που περιέχουν με τη σειρά τους δισεκατομμύρια αστέρια, ως δορυφόρους.

Αρα, πόσους ακριβώς δορυφόρους γαλαξίες έχει ο Milky Way; Κανείς δεν ξέρει.

Ο Ήλιος και η Γη βρίσκονται στις παρυφές του Γαλαξία μας. Ετσι αυτός, καθώς τον κοιτάμε κατά μήκος, φαίνεται να σχηματίζει μία γαλακτόχρωμη, φωτεινή λωρίδα από πάρα πολλά αστέρια, που διασχίζει τον ουρανό από τη μία πλευρά του ορίζοντα μέχρι την άλλη.

Ο αριθμός αλλάζει συνεχώς καθώς νέα τηλεσκόπια αποκαλύπτουν ολοένα και πιο αμυδρούς γαλαξίες.

Ας ξεκινήσουμε όμως με αυτά που μπορούμε να δούμε εύκολα. Δύο από τους εξέχοντες δορυφόρους γαλαξίες του Milky Way είναι το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου και το Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου.

Περιφέρονται γύρω από τον γαλαξία μας σε απόσταση περίπου 160.000 ετών φωτός και είναι ορατά από το νότιο ημισφαίριο χωρίς τηλεσκόπιο, σύμφωνα με το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Γκόνταρντ της NASA.

Tο Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου, δορυφόρος του δικού μας Γαλαξία. Απέχει από τη Γη περίπου 163.000 ως 168.000 έτη φωτός.

Ωστόσο, τέτοιοι γαλαξίες υψηλής ορατότητας αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Οι περισσότεροι δορυφορικοί γαλαξίες είναι τόσο μικροί και αμυδροί, που είναι αόρατοι σε όλους εκτός από τα πιο ισχυρά τηλεσκόπια.

Οι επιστήμονες βρίσκουν νάνους γαλαξίες χρησιμοποιώντας όργανα με ευρύ οπτικό πεδίο για να συλλάβουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ουρανού, δήλωσε ο Or Graur, αναπληρωτής καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Όσο μεγαλύτερα γίνονται τα τηλεσκόπια και όσο καλύτερα γίνονται τα όργανά μας, μπορούμε να εισχωρήσουμε σε όλο και πιο αμυδρούς νάνους γαλαξίες, σε αυτό που τώρα ονομάζονται εξαιρετικά αμυδροί νάνοι», οι οποίοι έχουν μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες αστέρια, είπε ο Graur στο Live Science.



