Godfather 4: Οργή για το trailer - Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι το έκανε... AI

Θόρυβο, και οργισμένες αντιδράσεις, προκαλεί το νέο «trailer» του... Godfather 4. Πολλοί κάνουν λόγο για εμπορευματοποίηση, και sequels στον βωμό του κέρδους, εκφράζοντας την απορία τους για το πώς... αναστήθηκε ο πρωταγωνιστής Μάικλ Κορλεόνε που υποδύθηκε αριστοτεχνικά ο Αλ Πατσίνο, κερδίζοντας μάλιστα ένα πολύτιμο Όσκαρ.

Αυτό που ορισμένοι δεν αντιλαμβάνονται, είναι ότι το trailer αποτελεί δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο ο Αλ Πατσίνο και η «φωνή» του, όσο και ο «συμπρωταγωνιστής» του Πέντρο Πασκάλ, με μια μόνο σεκάνς να φαίνεται να έχει «κλαπεί» από ταινία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι στα σπάργανα, αλλά ήδη κάνει θαύματα, και προκαλεί δέος με τις δυνατότητές της.

Πηγή: skai.gr

