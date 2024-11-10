Godfather 4: Οργή για το trailer - Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι το έκανε... AI

Θόρυβο, και οργισμένες αντιδράσεις, προκαλεί το νέο «trailer» του... Godfather 4. Πολλοί κάνουν λόγο για εμπορευματοποίηση, και sequels στον βωμό του κέρδους, εκφράζοντας την απορία τους για το πώς... αναστήθηκε ο πρωταγωνιστής Μάικλ Κορλεόνε που υποδύθηκε αριστοτεχνικά ο Αλ Πατσίνο, κερδίζοντας μάλιστα ένα πολύτιμο Όσκαρ.
Αυτό που ορισμένοι δεν αντιλαμβάνονται, είναι ότι το trailer αποτελεί δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο ο Αλ Πατσίνο και η «φωνή» του, όσο και ο «συμπρωταγωνιστής» του Πέντρο Πασκάλ, με μια μόνο σεκάνς να φαίνεται να έχει «κλαπεί» από ταινία.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι στα σπάργανα, αλλά ήδη κάνει θαύματα, και προκαλεί δέος με τις δυνατότητές της.
- Το «συναρπαστικό και αντισυμβατικό» ταξίδι κατασκευής του πρώτου ελληνικού νανοδορυφόρου UPSat
- Η Αυστραλία σκοπεύει να απαγορεύσει τα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών - Ηλικιακό όριο σε πολλές χώρες
- Πώς ήταν ο κόσμος όταν ξεκίνησε η ζωή: Νευροεπιστήμονες μελετούν το πλαγκτόν για να ξεκλειδώσουν τα μυστικά της ανθρώπινης βιολογίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.