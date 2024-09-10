Η Αυστραλία θα ορίσει ανάμεσα στα 14 και τα 16 χρόνια την ελάχιστη ηλικία για να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί φέτος σε ισχύ, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος θα προτιμούσε να δει τους νέους να παίζουν «στα γήπεδα» μάλλον, παρά μπροστά στις οθόνες τους.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους ιστότοπους αυτούς «μάστιγα» για τους νέους και δήλωσε πως ο ομοσπονδιακός νόμος, που θα ορίζει αυτό το όριο, θα τεθεί σε εφαρμογή το 2024, διευκρινίζοντας ότι η ελάχιστη ηλικία για να συνδεθεί κανείς στο Facebook, το Instagram και το TikTok θα πρέπει να καθοριστεί ανάμεσα στα 14 και τα 16 χρόνια.

Ο εν λόγω νόμος θα καταστήσει την Αυστραλία μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που επιβάλλουν ηλικιακό περιορισμό για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προηγούμενες απόπειρες, μεταξύ άλλων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν αποτύχει έπειτα από διαμαρτυρίες ότι περιορίζονται τα δικαιώματα των ανηλίκων στο Ίντερνετ.

Μέσα στους επόμενους μήνες και πριν το κείμενο τεθεί σε ισχύ, θα γίνουν τεστ για το πώς θα μπορεί να ελέγχεται η ηλικία κατά τη σύνδεση, πρόσθεσε ο Αλμπανέζι.

«Θέλω να δω τα παιδιά μακριά από τις οθόνες τους, στα γήπεδα ποδοσφαίρου, στις πισίνες και στα γήπεδα του τένις», δήλωσε ο κεντροαριστερός πρωθυπουργός.

«Θέλουμε να έχουν αληθινές εμπειρίες με αληθινούς ανθρώπους επειδή ξέρουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν κακό στην κοινωνία», δήλωσε ακόμη μιλώντας στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ερωτηθείς επανειλημμένα για το θέμα, ο Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε πως προσωπικά θα ήθελε η ελάχιστη ηλικία να είναι τα 16 χρόνια.

Ο επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης Πίτερ Ντάτον υποστήριξε το κυβερνητικό νομοσχέδιο.

«Κάθε ημέρα καθυστέρησης αφήνει τα νέα παιδιά ευάλωτα στις απειλές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», τόνισε.

Αναλυτές εκτιμούν εντούτοις ότι η επιβολή ηλικιακού ορίου δεν πρόκειται να βοηθήσει τους νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε κοινωνικό επίπεδο.

Για τον Ντάνιελ Άνγκους, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Κουίνσλαντ, το κυβερνητικό σχέδιο είναι «επιπόλαιο» και επειδή ανακοινώθηκε πριν καν την τελική έκθεση κοινοβουλευτικής έρευνας για τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αυστραλιανή κοινωνία.

Το σχέδιο αυτό «υπονομεύει την έρευνα και τις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας και απειλεί να προκαλέσει σημαντικές αδικίες αποκλείοντας τους νέους από το να συμμετέχουν σημαντικά και υγιώς στον ψηφιακό κόσμο», συνεχίζει ο ειδικός, ο οποίος ηγείται του πόλου έρευνας του πανεπιστημίου για τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.

Ο νόμος θα μπορούσε να ανακατευθύνει πολλά παιδιά προς «χώρους ήσσονος ποιότητας στο Ίντερνετ» «καταργώντας σημαντικά μέσα κοινωνικής διασύνδεσης», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Τόμπι Μάρεϊ, επίκουρο καθηγητή πληροφοριών και τεχνολογιών της πληροφορίας στο πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, δεν είναι καν βέβαιο ότι υφίστανται σήμερα τα τεχνικά μέσα για να τεθεί σε εφαρμογή ένα τέτοιο ηλικιακό όριο.

«Η κυβέρνηση δοκιμάζει μια τεχνολογία ελέγχου της ηλικίας. Όμως ξέρουμε ήδη ότι οι σημερινές μέθοδοι δεν είναι αξιόπιστες, είναι υπερβολικά εύκολο να παρακαμφθούν ή είναι επικίνδυνες για την ιδιωτική ζωή των χρηστών», υποστηρίζει.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει από την πλευρά του πως οι γονείς περιμένουν να δοθεί μια απάντηση στο πρόβλημα της παρενόχλησης μέσω του Ίντερνετ και να υπάρξει ένας τρόπος για να ελέγχουν την πρόσβαση στα επικίνδυνα περιεχόμενα που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ίδια κατεύθυνση, ένα νοσμοσχέδιο, που καθορίζει στα 13 χρόνια την ελάχιστη ηλικία για να χρησιμοποιεί κάποιος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατατέθηκε τον Απρίλιο στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όμως δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία για να συζητηθεί.

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ταχθεί τον Ιούνιο υπέρ μιας απαγόρευσης των κινητών τηλεφώνων «πριν από την ηλικία των 11 ετών» και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «πριν από τα 15 χρόνια».

Το 2023, μελέτη του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ είχε δείξει ότι τρία τέταρτα των Αυστραλών ηλικίας 12 έως 17 ετών έχουν χρησιμοποιήσει το YouTube ή το Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.