Η Apple πρόκειται να αποκαλύψει το νέο iPhone 16 και άλλα νέα προϊόντα τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης εκδήλωσης λανσαρίσματος προϊόντων της χρονιάς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Apple στο Cupertino της Καλιφόρνια και φέρει το σύνθημα “It’s Glowtime”, με το λογότυπο της εταιρείας περιβαλλόμενο από μια πολύχρωμη αύρα.

Οι φαν των iPhone αναμένουν με αγωνία τα νέα χρώματα αλλά και τα άλλα προϊόντα της Apple.

Το φθινοπωρινό λανσάρισμα του προϊόντος της Apple είναι ένα από τα πιο σημαντικά ετήσια γεγονότα της εταιρείας, καθώς συνήθως παρουσιάζει μια σειρά από νέες συσκευές δίνουν τον τόνο για την έναρξη της εορταστικής περιόδου των αγορών, την πιο πολυσύχναστη και πιο κερδοφόρα περίοδο για την Apple.

Αναφορές πριν από την εκδήλωση υποδεικνύουν ότι η Apple ενδέχεται να μεταβεί από τις οθόνες LCD σε OLED, ενώ φημολογείται και η προσθήκη ειδικού κουμπιού για φωτογραφίες. Αναμένεται επίσης να υπάρξουν νέες εξελίξεις στα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης (AI) “Apple Intelligence”.

Νωρίτερα φέτος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών της Apple (WWDC), η εταιρεία ανακοίνωσε μια σειρά από τρόπους με τους οποίους σκόπευε να ενσωματώσει χαρακτηριστικά AI στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις ήταν μια συνεργασία με το OpenAI για τη συγχώνευση της τεχνολογίας ChatGPT με τον φωνητικό βοηθό Siri της Apple, με στελέχη να υπόσχονται έναν πιο «φυσικό» τρόπο αλληλεπίδρασης.

Η τιμή της μετοχής της Apple έχει αυξηθεί σημαντικά φέτος, καθώς ο ενθουσιασμός της αγοράς για τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης και την αύξηση των εσόδων έχει δώσει ώθηση στις τεχνολογικές. Ωστόσο, η εταιρεία αγωνίστηκε με μια παγκόσμια ύφεση στις πωλήσεις smartphone τα τελευταία χρόνια, καθώς και με την άνοδο ανταγωνιστών όπως η Huawei σε βασικές αγορές, ιδιαίτερα στην Κίνα.

Η Huawei αναμένεται να κυκλοφορήσει τη δική της σειρά νέων προϊόντων εντός λίγων ωρών από την εκδήλωση της Apple.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.