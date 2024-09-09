Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά της συνδρομητικής πειρατείας σε όλο τον κόσμο

Το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (CIB) της Ταϊβάν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, πραγματοποίησε τεράστια επιχείρηση κατά της συνδρομητικής πειρατείας IPTV σε σπίτι που είχε μετατραπεί σε ψηφιακή πειρατική φωλιά. Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν, ήταν εκατοντάδες αποκωδικοποιητές, servers, σκληροί δίσκοι, υλικά δικτύωσης, βιβλιάρια τραπεζών, πελατολόγια και κινητά τηλέφωνα και μάλιστα η Αστυνομία δημοσιοποίησε φωτογραφικό υλικό από τις έρευνες. Σε μια έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα που κορυφώθηκαν τον περασμένο μήνα, η Αστυνομία αναφέρει ότι οι αναζητήσεις σε διαδικτυακές πλατφόρμες δημοπρασιών αποκάλυψαν πωλήσεις μιας εφαρμογής γνωστής ως QingtianTV/SunnyTV. Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της επιδρομής είναι χαρακτηριστικές.

Σύμφωνα με τις ετικέτες που εμφανίζονται δίπλα στον εξοπλισμό μετά την κατάσχεση, οι σχετικά μικρές μονάδες στις κόκκινες θήκες είναι αποκωδικοποιητές καλωδιακής τηλεόρασης, ενώ οι μονάδες σε μαύρες θήκες φέρουν την ένδειξη «κωδικοποιητές σήματος».

Δομή της Πειρατικής Επιχείρησης

Δημοσιεύτηκε μάλιστα και ένα διάγραμμα που παρέχει μια επισκόπηση της λειτουργίας IPTV, από τη λήψη, την επεξεργασία και την κωδικοποίηση ροών για διανομή, κατευθείαν στην κατανάλωση από τους τελικούς χρήστες. Η περίοπτη συμπερίληψη του Cloudflare στη διαφάνεια δεν αποτελεί έκπληξη και φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης τάσης.

Έπεσε το «μεγαλύτερο» πειρατικό κύκλωμα του κόσμου Fmovies με περισσότερες από 6,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις

Η αστυνομία του Ανόι στο Βιετνάμ τις ίδιες ημέρες προέβη σε συλλήψεις κι έκλεισε τεράστια παράνομη κοινοπραξία, με ιστότοπους όπως οι Bflixz, Flixtorz, Movies7 και Myflixer όπου μαζί με το Fmovies, αποτελούσαν «τη μεγαλύτερη πειρατική επιχείρηση ροής στον κόσμο», με περισσότερες από 6,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιουνίου 2024.

Η Ευθύνη των χρηστών πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης: Ο κρυφός κίνδυνος που παραμονεύει

Παρατηρείται ότι η νομοθεσία σε πολλές χώρες του κόσμου γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή, με βαριές ποινές τόσο για τους διακινητές όσο και για τους τελικούς χρήστες παράνομου τηλεοπτικού περιεχομένου. Στην πραγματικότητα, όσοι προτιμούν τις παράνομες πηγές και ταυτίζονται σε πελατολόγια από τις μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις, βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα από τις αρμόδιες αρχές και κινδυνεύουν με πρόστιμα και νομικές συνέπειες, που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και στη φυλάκιση.

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η χρήση πειρατικών υπηρεσιών συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών. Πολλές φορές οι πλατφόρμες αυτές είναι γεμάτες με κακόβουλο λογισμικό, που μπορεί να κλέψει προσωπικά δεδομένα και οικονομικές πληροφορίες. Ο κίνδυνος του ψηφιακού εγκλήματος ελλοχεύει σε κάθε "κλικ", και οι χρήστες δεν έχουν καμία απολύτως προστασία από επιθέσεις.

