Τον περασμένο μήνα, ένας μικρός αστεροειδής κάηκε στην ατμόσφαιρα της Γης στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια, λίγες ώρες μετά την ανακάλυψή του και προτού τα συστήματα «παρακολούθησης κρούσεων» καταγράψουν την τροχιά του.

Ο αστεροειδής, που ονομάστηκε 2024 UQ, ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στις 22 Οκτωβρίου από την Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) στη Χαβάη, ένα δίκτυο τεσσάρων τηλεσκοπίων που σαρώνουν τον ουρανό για διαστημικούς βράχους σε πορεία σύγκρουσης με τη Γη. Δύο ώρες αργότερα, ο αστεροειδής κάηκε πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στην Καλιφόρνια.

Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το Livesience, ο αστεροειδής - με διάμετρο 1 μέτρο - αποτελούσε πολύ μικρή απειλή για οτιδήποτε στην επιφάνεια της Γης. Ωστόσο, το ότι ξέφυγε από τα ραντάρ, προκαλεί προβληματισμό.

Ο μικρός χρόνος μεταξύ ανίχνευσης και πρόσκρουσης σημαίνει ότι τα συστήματα παρακολούθησης κρούσεων, που λειτουργούν από το Κέντρο Συντονισμού Αντικειμένων κοντά στη Γη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, δεν έλαβαν δεδομένα παρακολούθησης για τον εισερχόμενο αστεροειδή παρά μόνο αφού χτύπησε τη Γη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.