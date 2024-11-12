Παρότι είναι ο κοντινότερος μας γείτονας, οι επιστήμονες παλεύουν να λύσουν το μυστήριο της προέλευσης του φεγγαριού μας εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Από τη δεκαετία του 1980, οι ειδικοί υπέθεσαν ότι ο σεληνιακός μας δορυφόρος σχηματίστηκε μετά από εκρηκτική σύγκρουση με τον πρωτοπλανήτη Theia νωρίς στην ιστορία της Γης. Αλλά τώρα, μια μελέτη δείχνει ότι αυτή η λεγόμενη θεωρία «σύγκρουσης» μπορεί να μην είναι τελικά σωστή.

Αντίθετα, ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Penn State λένε ότι η Γη θα μπορούσε να είχε αγκιστρώσει επιμελώς το φεγγάρι, καθώς το παρέσυρε σε μια διαδικασία που ονομάζεται binary-exchange capture (σύλληψη δυαδικής ανταλλαγής).

Αυτή η ριζοσπαστική θεωρία υποδηλώνει ότι το φεγγάρι μπορεί να ξεκίνησε ως ένα μέρος ενός «επίγειου δυαδικού συστήματος», ενός ζεύγους βραχωδών αντικειμένων που περιφέρονται το ένα γύρω από το άλλο.

Καθώς αυτό το ζεύγος περνούσε μέσα στην έλξη της Γης, το φεγγάρι τέθηκε σε τροχιά ενώ το δεύτερο σώμα εκτοξεύτηκε στο διάστημα.

Ο επικεφαλής ερευνητής καθηγητής Darren Williams αναφέρει: «Κανείς δεν ξέρει πώς σχηματίστηκε το φεγγάρι. Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, εξετάζαμε μια υπόθεση για το πώς έφτασε εκεί. Τώρα, εξετάζουμε δύο».

Το 1984, επιστήμονες συγκεντρώθηκαν για τη Διάσκεψη Kona στη Χαβάη προκειμένου να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με το πώς είχε σχηματιστεί το φεγγάρι.

Χρησιμοποιώντας τα 800 λίβρες (363 κιλά) σεληνιακού υλικού που ελήφθησαν πίσω από τις αποστολές Apollo της NASA, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το φεγγάρι είχε παρόμοια, αλλά όχι εντελώς ίδια χημική σύνθεση με τη Γη.

Από αυτά τα στοιχεία, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το φεγγάρι πρέπει να σχηματίστηκε από συντρίμμια που χάθηκαν όταν ένα ουράνιο σώμα χτύπησε στη νεαρή Γη.

Αυτή η θεωρία ήταν δημοφιλής επειδή ταιριάζει καλά με πολλά από όσα γνωρίζουμε τώρα για τη χημική σύνθεση του φεγγαριού - αλλά δεν εξηγεί όλες τις λεπτομέρειες.

Για παράδειγμα, ο καθηγητής Williams και ο συν-συγγραφέας του επισημαίνουν ότι, εάν το φεγγάρι σχηματίστηκε από ένα δακτύλιο συντριμμιών που συμπυκνώνεται αργά σε μια σφαίρα, θα πρέπει να περιμένουμε να το βρούμε σε τροχιά πάνω από τον ισημερινό.

Ωστόσο, η τροχιά του φεγγαριού είναι στην πραγματικότητα περίπου επτά μοίρες μακριά από το ισημερινό επίπεδο.

Για να βρουν μια εναλλακτική εξήγηση σχετικά με το γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, οι ερευνητές εξέτασαν ένα φαινόμενο που ονομάζεται binary-exchange capture.

Αυτό υποδηλώνει ότι η Γη μπορεί να είχε αρπάξει ένα ζευγάρι διερχόμενων βραχωδών σωμάτων και να τα μετέτρεψε στον δορυφόρο της.

Πηγή: skai.gr

