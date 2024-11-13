Meta: H επιτροπή Εμπορίου ΗΠΑ την κατηγορεί για εξαγορά instagram και WhatsApp

Ενώπιον της Δικαιοσύνης θα βρεθεί η META έπειτα από μήνυση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ που ζητά τη διάλυσή της κατηγορώντας την ότι αγόρασε το Instagram και το WhatsApp για να συντρίψει τον αναδυόμενο ανταγωνισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε δικαστής στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη.

Oπως αναφέρει το Reuters, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, μήνυσε τον πολυτεχνικό όμιλο το 2020, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία ενήργησε παράνομα για να διατηρήσει το μονοπώλιο στα κοινωνικά δίκτυα.

Η τότε, Facebook, πλήρωσε αδρά για να εξαγοράσει το Instagram το 2012 και το WhatsApp το 2014 ώστε να δημιουργηθεί η πλατφόρμα Meta η οποία έτσι κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο κερδών, στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφού επί της ουσίας εξαγόρασε τους ανταγωνιστές της.

Η (πλέον) Meta υποστηρίζει από την πλευρά της ότι οι ισχυρισμοί της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου είναι αρκετά μονοδιάστατοι καθώς δεν λαμβάνει υπ' όψιν της πως ανταγωνισμός εξακολουθεί να υφίσταται ένεκα της ύπαρξης του TikTok από ByteDance, του YouTube, του X, της Google, του MSFT αλλά και του LinkedIn της Microsoft.

Σημειώνεται πως τόσο η Amazon όσο και η Apple AAPL αντιμετωπίζουν επίσης δύο αγωγές από την Google συμπεριλαμβανομένης μιας όπου δικαστής πρόσφατα διαπίστωσε ότι εμποδιζόταν παράνομα ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης.

Πηγή: skai.gr

