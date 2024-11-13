Μαύρες τρύπες στο Σύμπαν: Το James Webb βρήκε στοιχεία για το πώς δημιουργούνται

Μια ταχέως τροφοδοτούμενη μαύρη τρύπα στο κέντρο ενός νάνου γαλαξία στο πρώιμο σύμπαν, όπως αποτυπώνεται σε ένα εικαστικό δημιούργημα, μπορεί να περιέχει σημαντικές ενδείξεις για την εξέλιξη των υπερμεγέθων μαύρων τρυπών γενικότερα.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA και το Παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra, μια ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε αυτή τη χαμηλής μάζας υπερμεγέθη μαύρη τρύπα μόλις 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια μετά το Big Bang.

Η μαύρη τρύπα έλκει την ύλη με εκπληκτική ταχύτητα - πάνω από 40 φορές από το θεωρητικό όριο.

Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αστρονόμους να εξηγήσουν πώς οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες αναπτύχθηκαν τόσο γρήγορα στο πρώιμο σύμπαν.

Η μαύρη τρύπα, που ονομάζεται LID-568, ήταν κρυμμένη ανάμεσα σε χιλιάδες αντικείμενα στην έρευνα COSMOS του Παρατηρητηρίου ακτίνων Χ Chandra, κατάλογος που προέκυψε από περίπου 4,6 εκατομμύρια δευτερόλεπτα παρατηρήσεων.

Αυτός ο πληθυσμός γαλαξιών είναι πολύ φωτεινός στο φως των ακτίνων Χ, αλλά αόρατος σε οπτικές και προηγούμενες κοντινότερες λήψεις.

Ακολουθώντας το James Webb, οι αστρονόμοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη μοναδική ευαισθησία των υπέρυθρου φωτός και να διακρίνουν αυτές τις αμυδρές λάμψεις, που βοηθούν στον εντοπισμό της μαύρης τρύπας.

Η ταχύτητα και το μέγεθος αυτών των λάμψεων οδήγησαν την ομάδα στο συμπέρασμα ότι ένα σημαντικό κλάσμα της αύξησης της μάζας του LID-568 μπορεί να έχει συμβεί σε ένα μόνο επεισόδιο ταχείας αύξησης.

Το LID-568 φαίνεται να τροφοδοτεί την ύλη με ρυθμό 40 φορές μεγαλύτερο από το όριο Eddington.

Αυτό το όριο σχετίζεται με τη μέγιστη ποσότητα φωτός που μπορεί να εκπέμψει το υλικό που περιβάλλει μια μαύρη τρύπα, καθώς και με το πόσο γρήγορα μπορεί να απορροφήσει την ύλη, έτσι ώστε η εσωτερική βαρυτική του δύναμη και η εξωτερική πίεση που δημιουργείται από τη θερμότητα της συμπιεσμένης, εισερχόμενης ύλης να παραμένουν σε ισορροπία. .

