Φανταστείτε να ζητάτε από τη Siri της Apple να σας δείξει μια παλιά φωτογραφία που τραβήχτηκε από τα δεύτερα γενέθλια του παιδιού σας ή να σας συνοψίσει μακροσκελή email και να συντάσσει προσχέδια καινούριων. Στη συνέχεια, σκεφτείτε η Siri να μάθει το πρόγραμμά σας, τις προτιμήσεις σας, ακόμη και την προσωπικότητά σας, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί καλύτερα μαζί σας όλη την ημέρα.

Η Generative AI, η τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να παρέχει μελετημένες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις και υποδείξεις, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στα iPhone της Apple σε μια εποχή που οι ανταγωνιστές απειλούν να αφήσουν την εταιρεία πίσω στον αγώνα διαμόρφωσης της τεχνολογίας που θα αλλάξει τον κόσμο.

Η εταιρεία αναμένεται ευρέως να συνεργαστεί με τον κατασκευαστή του ChatGPT την OpenAI ενόψει του ετήσιου Worldwide Developers Conference της τον Ιούνιο, όπου πιθανότατα θα παρουσιάσει την πρώτη της παρτίδα εργαλείων AI που θα «κουμπώσουν» στο λογισμικό iOS.

Η Apple τρέχει να προλάβει την Google και τη Samsung

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη έχει προσφέρει ορισμένες από τις εμπειρίες που παρέχει το iPhone εδώ και χρόνια, όπως το Ζωντανό Κείμενο και τη βελτιωμένη αυτόματη διόρθωση, η Generative AI θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και εξατομίκευσης. Όλα αυτά σε μια περίοδο που η εταιρεία βρίσκεται υπό πίεση να προφτάσει ανταγωνιστές της, όπως η Google και η Samsung, η οποία ήδη χρησιμοποιεί την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στα smartphone της.

«Βλέπουμε την Generative AI ως σημαντική ευκαιρία για τα προϊόντα μας και πιστεύουμε ότι έχουμε πλεονεκτήματα που μας καθιστούν ξεχωριστούς εκεί», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Tim Cook στην πιο πρόσφατη κλήση κερδών της εταιρείας στις αρχές Μαΐου, σημειώνοντας ότι θα ανακοινωθούν νέα τις «εβδομάδες που έρχονται».

Η Apple δεν είναι πάντα η πρώτη που υιοθετεί καινούργιες τεχνολογίες. Συνήθως τις ερευνά, τις εξελίσσει και στοχεύει να τις τελειοποιήσει για χρόνια πριν προβεί στο να τις συμπεριλάβει σε νέα προϊόντα. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία ο κόσμος υιοθετεί την Generative AI ίσως επιταχύνει την ανάγκη της εταιρείας να έχει smartphone με την πιο προηγμένη τεχνολογία.

Το ντεμπούτο ενός iPhone με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε επίσης να δελεάσει τους καταναλωτές να κάνουν αναβάθμιση, ενώ κρατούσαν τα παλαιότερα μοντέλα για περισσότερο χρονικό διάστημα. Η Apple ανέφερε έσοδα 90,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρώτου τριμήνου, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση, καθώς ο τεχνολογικός γίγαντας συνεχίζει να παλεύει με τις αναπτυξιακές προκλήσεις, ιδιαίτερα στην Κίνα, εν μέσω ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος.

Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Apple για την άποψή της για την Generative AI.

Πως θα είναι το νέο iPhone:

Siri: Ένας πολύ πιο έξυπνος βοηθός

Αν και δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα μοιάζει ένα iPhone στον κόσμο της Generative AI, οι ειδικοί πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι η νέα τεχνολογία θα εισαχθεί στα iPhone μέσω της Siri, του εικονικού βοηθού της εταιρείας με ρεκόρ επιτυχίας.

Η ενσωμάτωση με το τελευταίο μοντέλο ChatGPT, το 4o της OpenAI, θα μπορούσε να εκτοξεύσει τη Siri χρόνια μπροστά, μετατρέποντας την ουσιαστικά σε ένα iPhone chatbot. Αυτό θα επέτρεπε στη Siri να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες, όπως η ανάκληση μιας φωτογραφίας που τραβήχτηκε πριν από χρόνια στη συσκευή ή η απάντηση σε λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με τον καιρό, τις ειδήσεις ή ακόμη και μικροπράγματα. Με τον καιρό, θα μπορούσε να μάθει τις προτιμήσεις και ακόμη και την προσωπικότητα του χρήστη και να ανταποκριθεί ανάλογα.

Η διαφορά της Apple με τους ανταγωνιστές

Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ανταγωνιστές έχουν ήδη εισάγει εργαλεία της Generative AI, το iPhone πιθανότατα θα βοηθά τους χρήστες με άλλες εργασίες, όπως η προσφορά σύνοψης και σύνταξης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η έναρξη μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας επιστροφής αγορών.

Η λειτουργία «κύκλος στην αναζήτηση» της Samsung, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν γρήγορα πληροφορίες στην οθόνη μιας συσκευής με μια κίνηση του δακτύλου, έχει τραβήξει μεγάλη προσοχή και έχει προσαρμοστεί και χρησιμοποιείται σε καμπάνιες μάρκετινγκ. Τα συναδυαστικά χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογίας βασίζονται σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να ερμηνεύσει και να δημιουργήσει διαφορετικούς τύπους δεδομένων, όπως κείμενο και εικόνες ταυτόχρονα. Η ανάλυση βίντεο και η ανίχνευση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και κλήσεων θα μπορούσαν, επίσης, να αποτελούν μέρος των εργαλείων, σύμφωνα με τον Paul Schell, βιομηχανικό αναλυτή στην εταιρεία τεχνολογίας πληροφοριών ABI Research.

«Κάτι παρόμοιο πιθανότατα θα περιλαμβανόταν στην εκδοχή που ετοιμάζει η Apple, δεδομένης της σχετικής απλότητας και της ελκυστικότητας της που υπερβαίνει την απλή αναζήτηση εικόνων», είπε ο Schell. «Αλλά οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις με ένα ρομπότ όπως η Siri, θα είναι πολύ πιο φυσικές και ρέουσες και οι δυνατότητές της θα ξεπερνούν κατά πολύ τους προηγούμενους, «στενούς τομείς, όπως είναι οι ειδήσεις και οι ενημερώσεις για τον καιρό».

Apple's Phil Schiller talks about Siri

Ένα iPhone με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε, επίσης, να προσαρμοστεί αυτόματα στους χρήστες, με βάση τη φωνή, τον ήχο και τη γλώσσα τους, συνδυαστικά με εικόνες και με βάση τα συμφραζόμενα της συμπεριφοράς τους.

«Η Generative AI θα επιτρέψει στις επόμενες γενιές των iPhones να γίνουν μια «έκτη αίσθηση», δίνοντάς μας τη δυνατότητα να «σκανάρουμε» και να αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας», δήλωσε ο Thomas Husson, αναλυτής της εταιρείας ερευνών αγοράς Forrester.

Η Generative AI πιθανότατα θα αλλάξει ολόκληρο το οικοσύστημα της Apple, όπως το Apple Maps, το iMovie και το iPhoto, και θα κυκλοφορήσει εργαλεία που θα ωθήσουν άλλες επωνυμίες να αναπτύξουν νέες εμπειρίες μέσω των δικών τους εφαρμογών.

AI και γρήγορα

Στο παρασκήνιο, η Apple εργάζεται πάνω στις δυνατότητες παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης για τη συσκευή της και εξαγοράζει εταιρείες για λίγο χρονικό διάστημα, όπως η καναδική startup DarwinAI. Διαθέτει, επίσης, ένα τμήμα έρευνας machine learning αφιερωμένο στην προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Όμως, αφού η κυκλοφορία του ChatGPT πυροδότησε έναν αγώνα δρόμου στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης στα τέλη του 2022, εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η Meta ανταγωνίζονταν η μια την άλλη και διοχέτευαν κατά κόρον πόρους για την ανάπτυξη σχετικών εργαλείων. Η Apple, από την πλευρά της, παρέμεινε σιωπηλή σχετικά με τα οράματά της για ένα μέλλον με τεχνητή νοημοσύνη.

Η Nabila Popal, ανώτερη διευθύντρια έρευνας στην εταιρεία ερευνών αγοράς IDC, είπε ότι η πίεση πρόκειται να γίνει μέρος της συζήτησης και επιτάχυνε το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας. Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Bloomberg ανέφερε ότι η Apple κλείνει μια συμφωνία με την OpenAI για τη χρήση της τεχνολογίας ChatGPT σε iPhone, ενώ η OpenAI είχε παρόμοιες συνομιλίες με την Google.

«Η Apple συνήθως παίρνει το χρόνο της και δεν αφήνει τη βιασύνη του Android [να επηρεάσει τις κινήσεις της], είτε με τα πτυσσόμενα κινητά ή 5G είτε ακόμη και με την εικονική πραγματικότητα», είπε η Popal. «Και η Apple βγαίνει στη συνέχεια και το κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο».

«Ωστόσο αυτή τη φορά, με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι διαφορετικά», είπε. «Είναι σχεδόν σαν να αναγκάζεται η Apple να δείξει τη δύναμή της νωρίς».

Είπε ότι οι καταναλωτές αξιολογούν τις δυνατότητες AI ως μεγαλύτερης σημασίας από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό όταν επιλέγουν τη συσκευή τους, ειδικά στην Κίνα, όπου η Apple χάνει το μερίδιο της στην αγορά.

«Δεν είναι μόνο λόγω της αναζωπύρωσης της Huawei αλλά και λόγω της« έλλειψης AI » στις συσκευές της», είπε. «Οι Κινέζοι καταναλωτές θέλουν περισσότερα από τα Apple τηλέφωνά τους».

Κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης εκδήλωσής της για το iPad, η Apple υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στα προϊόντα της εδώ και χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας μηχανής νευρωνικής επεξεργασίας για την υποστήριξη του A11 bionic chip. Τώρα, όμως, πρέπει να δείξει ότι εμπλουτίζει όλες τις συσκευές της με τεχνητή νοημοσύνη για να παραμείνει «παίκτης» σε μια ταχέως εξελισσόμενη βιομηχανία.

«Δεν τίθεται πλέον αμφιβολία σχετικά με το αν η Apple θα ανακοινώσει ή όχι κάτι σχετικά με την Generative AI. Η Apple είναι υποχρεωμένη να το κάνει εάν θέλει να πετύχει ανάπτυξη σε αυτήν την εξαιρετικά ανταγωνιστική και καινοτόμο αγορά smartphone, ειδικά στην Κίνα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα τρένο που η Apple δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει».

Πηγή: CNN

