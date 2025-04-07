Το ΑI θα μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο του δέρματος;

Η εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελεί ενδεχομένως το βασικό εργαλείο για την ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος είναι κοντά, λένε οι ειδικοί, χωρίς σε κάθε περίπτωση να υποτιμάται ο παράγοντας της ανθρώπινης εργασίας.

«Η ανθρωπότητα έχει πραγματικά ωριμάσει και έχουμε πλέον ξεπεράσει τη φάση της διαφημιστική εκστρατείας και των μεγάλων πρωτοσέλιδων των μέσων ενημέρωσης», λέει η Ivy Lee, δερματολόγος με έδρα το Λος Άντζελες που προεδρεύει της Επιτροπής Επαυξημένης Νοημοσύνης στην Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας.

Εργασία του 2017 στο περιοδικό Nature συνοψίζει ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που εξέτασε 129.450 κλινικές εικόνες ξεπέρασε τις επιδόσεις των 21 δερματολόγων στη διάγνωση καρκίνου του δέρματος.

Παρότι το παραπάνω είναι ελπιδοφόρο η εργασία επισημαίνει πως ο δερματολόγος είναι σε θέση να κάνει ερωτήσεις στον ασθενή σχετικά με τα προβλήματά του, να κάνει εξέταση, και να αποκτήσει σαφέστερη αντίληψη της κλινικής εικόνας του ασθενούς μέσω της αφής λέει η Veronica Rotemberg, δερματολόγος στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη.

«Υπάρχουν πολλά περισσότερα για την κλινική ιατρική από το να κοιτάς μια φωτογραφία».

Στο σήμερα, οι ειδικοί τονίζουν πώς αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν την καθημερινότητα των γιατρών και των ασθενών.

«Αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε πρακτικά και ουσιαστικά στον πραγματικό κόσμο», λέει η Lee.

«Συνολικά, είμαι αισιόδοξη», προσθέτει.

«Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για περισσότερους ανθρώπους».

Περισσότερη πληροφορία, λιγότερες περιττές βιοψίες

Με μια συσκευή χειρός AI , τις οποίες γιατρός «σαρώνει» πάνω από βλάβες στο δέρμα, για ανάλυση μέσω οπτικής φασματοσκοπίας, μπορούν να δώσουν «στίγμα» για τους τρεις πιο συνηθισμένους καρκίνους του δέρματος - βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και μελάνωμα.

Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των περιττών παραπομπών δερματολόγων για βιοψίες σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές, λέει ο Mitchell A. Kline, κλινικός βοηθός καθηγητής στο New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center.

Οι συσκευές προορίζονται για γενικούς ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας που δεν ειδικεύονται στη δερματολογία.

Το DermaSensor, χρηματοδότησε έρευνα, για τέτοιο προϊόν, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Primary Care & Community Health και έδειξε πολλά υποσχόμενα πρώιμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του από γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Το DermaSensor έκανε εμπεριστατωμένη έρευνα στην ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος, αλλά είχε επίσης υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ενώ δεν καταγράφει όλους τους τύπους βλαβών, σύμφωνα με τη Roxana Daneshjou, επίκουρη καθηγήτρια βιοϊατρικής επιστήμης και δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Εντούτοις, η μεγαλύτερη ανησυχία της, που επαναλαμβάνεται και από άλλους ειδικούς, είναι αν τέτοια μοντέλα έχουν δοκιμαστεί ή σχεδιασεί για να λειτουργούν κανονικά σε διαφορετικούς τόνους δέρματος.

Άλλες εταιρείες στην αγορά προωθούν το Skin Analytics, εγκεκριμένο προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιατρική συσκευή, και τη Nevisense, μια άλλη εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, η συσκευή της οποίας κέρδισε την έγκριση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων πριν από την αγορά για την ανίχνευση μελανώματος.

Το επόμενο επίπεδο στον έλεγχο του δέρματος

Το Sloan Kettering και άλλα ιδρύματα χρησιμοποιούν τρισδιάστατους σαρωτές για να φωτογραφίζουν και να παρακολουθούν ασθενείς με πολύπλοκο κίνδυνο μελανώματος.

Οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στις εικόνες όταν κάνουν την εξέτασή τους, ώστε να μπορούν επίσης είτε να αποβάλλουν το άγχος τους είτε να επισημάνουν ύποπτες βλάβες για να τις εξετάσει ο γιατρός τους πιο προσεκτικά. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ως μέρος της τρισδιάστατης σάρωσης σώματος για την απόδοση των εικόνων και την ανακατασκευή τους.

Η έκδοση 2.0 αυτής της συσκευής θα συνεπαγόταν την αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος.

Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν ήδη υπηρεσίες όπως αυτή, αλλά οι ειδικοί σημειώνουν ότι δεν έχουν δει δημόσια διαθέσιμα δεδομένα που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους ή το ρυθμιστικό καθεστώς στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο εξωτερικό.

Η Daneshjou προσθέτει ότι ενδέχεται να υπάρχουν εταιρείες που κάνουν δοκιμές και στη συνέχεια θα υποβάλουν αίτηση για έγκριση από τον FDA.

«Πιστεύω ότι δρομολογείται».

Η Lee λέει επίσης ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα μέλλον όπου αυτές οι σαρώσεις ολόκληρου του σώματος θα γίνουν ευρέως προσβάσιμες - και αυτό θα ήταν θετικό.

«Οτιδήποτε αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης σε προσυμπτωματικό έλεγχο και σε φροντίδα υψηλής ποιότητας είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε», λέει.

Αυτό θα απαιτούσε ισχυρά επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν ότι είναι ασφαλές, οικονομικά επωφελές και δίκαιο, ενώ έχουν γίνει μετά και οι πρέπουσες ρυθμιστικές παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί ότι είναι βιώσιμο και επεκτάσιμο.

Χρειάζεται χρόνος

Οι ειδικοί τονίζουν πως δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε εφαρμογές και chat bot για τη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος.

«Είναι στην πραγματικότητα αρκετά προβληματικό γιατί [αυτές οι εφαρμογές] δεν έχουν ξεπεράσει κανένα ρυθμιστικό εμπόδιο και ορισμένες από αυτές ισχυρίζονται ότι είναι σε θέση να διαγνώσουν καρκίνο του δέρματος και δεν υπάρχουν πραγματικά διαθέσιμα δεδομένα για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους», λέει η Daneshjou, η οποία συνέγραψε μια εργασία για το θέμα στο JAMA Dermatology το 2024 με τη Rotemberg.

Οι εφαρμογές για κινητά και τα chatbot μπορεί να είναι «επικίνδυνα επειδή συχνά απευθυνόμαστε σε αυτά τα εργαλεία ως ασθενείς επειδή δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη», λέει η Lee, προσθέτοντας ότι το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει επίσης να αποτελούν ανησυχία.

Οι ειδικοί δε συνιστούν επίσης τη χρήση ChatGPT και άλλων διάσημων τεχνολογικών μοντέλων για την ανάλυση των δερματικών βλαβών.

«Αυτό που βρήκαμε από προηγούμενη εργασία είναι ότι αυτά τα μοντέλα δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά στη διάγνωση καρκίνου του δέρματος», λέει ο Daneshjou.

Η Rotemberg λέει ότι τα προϊόντα που απευθύνονται απευθείας στον καταναλωτή παραμένουν «μακριά» από το να είναι χρήσιμα για τους ασθενείς, αν και είναι «ένας πολλά υποσχόμενος τομέας».

Η καλύτερη επιλογή είναι να κάνετε έναν ετήσιο έλεγχο δέρματος με έναν δερματολόγο, λέει η Lee, σημειώνοντας πως εάν κανείς παρατηρήσει κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα στο δέρμα του, να αποταθεί άμεσα σε ειδικό.

