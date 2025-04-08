Η Meta μπλοκάρει τα live streaming ανηλίκων στο Instagram

Η Meta επεκτείνει τα μέτρα ασφαλείας της για τους εφήβους που έχουν λογαριασμό στο Instagram, αποκλείοντάς τους από την δυνατότητα να κάνουν live streaming.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών θα πρέπει να έχουν άδεια από τους γονείς τους για να βγουν σε live στην πλατφόρμα.

Εκτός αυτού, απαιτείται για γονεϊκή άδεια για να απενεργοποιήσουν και μια λειτουργία που θολώνει τις εικόνες που περιέχουν γυμνό περιεχόμενο στα μηνύματά τους.

Παράλληλα, θα έρθει και ρύθμιση που θα δίνει την δυνατότητα στους γονείς να θέτουν ημερήσια όρια για τη χρήση της εφαρμογής και να εμποδίζουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν το Instagram σε συγκεκριμένες ώρες και να βλέπουν τους λογαριασμούς με τους οποίους το παιδί τους ανταλλάσσει μηνύματα.

Οι ενημερώσεις αποτελούν επέκταση του συστήματος Teen Accounts, το οποίο η εταιρεία εισήγαγε για πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, και τοποθετεί αυτόματα όλους τους χρήστες κάτω των 16 ετών σε έναν ιδιωτικό λογαριασμό.

Παράλληλα, οι εφηβικοί λογαριασμοί σε Facebook και Messenger θα κυκλοφορήσουν αρχικά στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά. Όπως και με τους λογαριασμούς Instagram, οι χρήστες κάτω των 16 ετών θα χρειάζονται γονική άδεια για να αλλάξουν τις ρυθμίσεις.

Η Meta δήλωσε ότι οι εφηβικοί λογαριασμοί Instagram χρησιμοποιούνται από 54 εκατομμύρια άτομα κάτω των 18 ετών σε όλο τον κόσμο, με περισσότερο από το 90% των 13χρονων και 15χρονων να διατηρούν τους προεπιλεγμένους περιορισμούς.

Πηγή: skai.gr

