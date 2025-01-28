Η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής με 21 μέλη κατέκτησε την πρωτιά σε μετάλλια μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στην 26η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής επέστρεψε στην Ελλάδα το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (22.01) μετά από την επιτυχημένη παρουσία της στη Νότια Κορέα, όπου και κατέκτησε συνολικά 8 μετάλλια. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 60 ομάδες από όλο τον κόσμο. Η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής ξεχώρισε, κατακτώντας ένα χρυσό μετάλλιο και 7 technical awards. Αυτή η εξαιρετική επίδοση χάρισε στην ελληνική αποστολή την κορυφαία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Μάλιστα, ο μαθητής της Α' Γυμνασίου Νικόλαος Λεϊμονής ήταν εκείνος που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Tag Out, ένα αγώνισμα που περιελάμβανε συνδυασμό δεξιοτήτων στον έλεγχο και τον προγραμματισμό του ρομπότ. (1 person – 1 robot).

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Βασίλη Κουφόπουλο το βράδυ της Δευτέρας, ο 12χρονος Νικόλας δήλωσε πως είχε προσπαθήσει αρκετά καλά για να τα καταφέρει. «Πάντα ασχολιόμουν με τη Ρομποτική, επειδή άρεσε στον μπαμπά μου, αλλά πριν από 2 χρόνια ξεκίνησα να κάνω πρωταθλητισμό», όπως είπε, λέγοντας πως μπορεί στο σχολείο να μην ασχολούνταν με τη Ρομποτική, αλλά έκανε σχεδόν κάθε μέρα ιδιαίτερα μαθήματα με τον πατέρα του στο σπίτι.

Εξηγώντας τι αφορά το αγώνισμα όπου διακρίθηκε, είπε πως στο Tag Out έπρεπε να φτιάξει ένα ρομπότ που θα μπορεί να κινείται μέσα σε μια πίστα, στην οποία υπάρχουν μεγάλα κυβάκια που πρέπει να βγάλουν έξω από την πίστα, ενώ δίπλα βρίσκονται κάποια άλλα μικρότερα κυβάκια που δεν πρέπει να ακουμπήσουν οι διαγωνιζόμενοι. «Ουσιαστικά εμείς έπρεπε να φτιάξουμε ένα ρομπότ ακριβείας που θα μετακινήσει τα μεγάλα κυβάκια χωρίς να αγγίξει τα μικρά».

Σε ερώτηση για το αν ο ίδιος δυσκολεύτηκε, απάντησε ότι «η διαδικασία δεν θεωρώ ότι είναι εύκολη γιατί χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια, αλλά με την κατάλληλη προετοιμασία δεν είναι και δύσκολη κιόλας. «Προσωπικά προετοιμαζόμουν 6 ώρες την ημέρα τον τελευταίο μήνα. Δεν πήγαινα πολύ διαβασμένος στα υπόλοιπα μαθήματα του σχολείου, έριξα το βάρος στη Ρομποτική. Του χρόνου θα πάμε στην επόμενη Ολυμπιάδα που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία και θα αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε από τώρα».

Τέλος, όπως αποκάλυψε ο Νικόλας εκτός από Ρομποτική τού αρέσει πολύ να παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του, ενώ κάνει και πιάνο.

