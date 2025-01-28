Ο Αυστραλός υπουργός Βιομηχανίας και Επιστημών εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικότητας με αφορμή την κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) DeepSeek, ζητώντας από τους χρήστες της να είναι «πολύ προσεκτικοί».

Το R1, το τελευταίο μοντέλο της κινεζικής start-up DeepSeek, έχει προκαλέσει αναστάτωση στις χρηματαγορές, αιφνιδιάζοντας τον τομέα και τους αναλυτές με την ικανότητά του να έχει αντίστοιχη απόδοση με τους αμερικανικούς κολοσσούς της ΑΙ ( όπως το ChatGPT του OpenAI και το Gemini της Google), που μέχρι πρότινος κυριαρχούσαν στον τομέα με πολύ χαμηλότερο κόστος.

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία χρειάζονται απαντήσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα, τις προτιμήσεις των καταναλωτών, τη διαχείριση των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής», δήλωσε ο Εντ Χάσικ μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό της Αυστραλίας ABC.

Ο ίδιος επέμεινε στην ανάγκη «να είμαστε πολύ προσεκτικοί» μπροστά στο κινεζικό chatbox.

Ο Χάσικ εκτίμησε ότι οι κινεζικές εταιρείες διαφέρουν μερικές φορές από τις δυτικές ανταγωνίστριές τους σε θέματα όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και η διαχείριση των δεδομένων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι Κινέζοι είναι πολύ καλοί στο να αναπτύσσουν προϊόντα που λειτουργούν πολύ καλά» και η κινεζική αγορά «είναι συνηθισμένη στην προσέγγισή τους στα δεδομένα και την ιδιωτική ζωή»

Όμως, «μόλις εξάγετε τα προϊόντα σας σε αγορές όπου οι καταναλωτές έχουν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη διαχείριση των δεδομένων, τίθεται το ερώτημα αν αυτά τα προϊόντα θα γίνουν δεκτά με τον ίδιο τρόπο», σημείωσε ο Αυστραλός υπουργός.

Το 2018 η Αυστραλία είχε αποκλείσει τον κινεζικό γίγαντα των τηλεπικοινωνιών Huawei από το δίκτυο 5G της χώρας για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

