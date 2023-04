«Βάλτε χρώμα στη ζωή σας»: Το Android αλλάζει, και γίνεται πιο «προσωπικό» με ζωντανά χρώματα - Βίντεο

«Βάλτε χρώμα στη ζωή σας»... Η Google σα να... γνώριζε το παλιό ελληνικό διαφημιστικό σλόγκαν, με το λειτουργικό της σύστημα Android να αλλάζει (ακόμα περισσότερο), και να γίνεται πιο «προσωπικό» με «τολμηρά» χρώματα, με την ονομασία «Fidelity», στη νέα 14η έκδοση του λειτουργικού, που αναμένεται τον Αύγουστο.

Tην ανακοίνωση ουσιαστικά έκανε η ίδια η ομάδα της Google , Google Design. «Το χρώμα είναι κάτι προσωπικό. Γιατί να σχεδιάζεις σαν να βλέπουν όλοι το χρώμα με τον ίδιο τρόπο;» αναφέρει χαρακτηριστικά η Google σε λογαριασμό της στο Twitter, παραθέτοντας βίντεο με χρώματα πολύ πιο έντονα, ζωντανά.

Η ονομασία «Fidelity (Πιστότητα) παραπέμπει στις επιλογές του χρήστη, στη βάση του σχεδιασμού Material You, που θα είναι πιο… πιστές από σήμερα στην πραγματικότητα.

Color is personal. Why design as if everyone sees color the same way? #GoogleDesign #MaterialYou #MaterialDesign #Design pic.twitter.com/el5CA43Uvs