Twitter: Ριζικές αλλαγές για την ασφάλεια και τους δημιουργούς περιεχομένου ανακοίνωσε ο Ίλον Μασκ

Ριζικές αλλαγές στο Twitter ανακοίνωσε ο Ίλον Μασκ στο πλαίσιο της σταδιακής «μεταμόρφωσης» της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που προωθεί, κάποιες εκ των οποίων αμφιλεγόμενες. Ωστόσο, οι νέες ανακοινώσεις, που σχετίζονται τόσο με την ασφάλεια των μηνυμάτων μέσο κρυπτογράφησης, όσο και με την ενίσχυση των εσόδων των δημιουργών περιεχομένου στην πλατφόρμα, φάνηκαν να αφήνουν ευχαριστημένους τους χρήστες του Twitter.



«Σημαντικές αναβαθμίσεις λογισμικού σε εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα. Κρυπτογραφημένα Άμεσα Μηνύματα (Direct Messages - DM) και άλλες αναβαθμίσεις στα Άμεσα Μηνύματα κυκλοφορούν αυτήν την εβδομάδα» τονίζει χαρακτηριστικά ο Ίλον Μασκ.

Major software upgrades underway across the board. Encrypted DMs & other DM upgrades rolling out this week. https://t.co/gQ8pO7fAsu



«Υποστήριξη στους δημιουργούς περιεχομένου σε όλο τον κόσμο σε κοντινά και μακρινά μέρη! Για πολλούς αυτό αντιπροσωπεύει μια ζωτική πηγή εισοδήματος και τους δίνει τη δυνατότητα να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για να δημιουργήσουν εξαιρετικό περιεχόμενο για εσάς» τονίζει ο Μασκ σε προηγούμενο tweet του, παραθέτοντας σχετική αναφορά της πλατφόρμας:



«Οι δημιουργοί σε όλο τον κόσμο μπορούν πλέον να εγγραφούν και να κερδίζουν τα προς το ζην στο Twitter. Πατήστε ‘’Δημιουργία εσόδων’’ στις ρυθμίσεις για να κάνετε την αίτηση σήμερα. Για μια πλήρη λίστα με τις διαθέσιμες χώρες, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας».

«Όλα τα έσοδα πηγαίνουν στους δημιουργούς περιεχομένου, δεν κρατάμε τίποτα» πρόσθεσε μάλιστα ο CEO του Twitter.

All proceeds go to content creators, we keep nothing