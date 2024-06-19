Είναι έξυπνο, ασφαλές και κυρίως «ανεξάρτητο». Το πρώτο ελληνικό αυτόνομο όχημα κατασκευάστηκε από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και είναι έτοιμο να κάνει «πρεμιέρα» στα Τρίκαλα τις επόμενες μέρες.

Με ειδικό λογισμικό, συμπεριφέρεται ως ένας καλός οδηγός

Με 12 αισθητήρες στην οροφή, έναν μπροστά και 23 κεραίες τηλεπικοινωνιών καθώς και με ειδικό λογισμικό που «συμπεριφέρεται» ως ένας πολύ καλός οδηγός, το αυτόνομο όχημα του ΙΜΕΤ που διαθέτει άδεια από το αρμόδιο υπουργείο για την πόλη των Τρικάλων, κινείται αυτόνομα στον δρόμο, αντιλαμβάνεται και αντιδρά στο περιβάλλον του και μπορεί να αναπτύξει μέχρι 130χλμ την ώρα, αλλά περιορίζεται νομικά στα 25 χλμ την ώρα για λόγους ασφαλείας. Ταυτόχρονα είναι το ίδιο ασφαλές με τα συμβατικά οχήματα και όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ και Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης «εκτιμούμε ότι με αυτή την τεχνολογία τα ατυχήματα θα μειωθούν στο 1/10 από ό,τι είναι σήμερα», διότι υπακούει απαρέγκλιτα στον ΚΟΚ.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΝΠΙΔ), που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, είναι ο κύριος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, και από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πανευρωπαϊκά και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

