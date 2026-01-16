Ως βασικό επενδυτικό άξονα αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει πάψει, πλέον, να θεωρείται πειραματική τεχνολογία. Τα τελευταία ευρήματα της έρευνας «Pulse of Change» της Accenture καταγράφουν μια σαφή μετατόπιση: οι διοικήσεις αυξάνουν αποφασιστικά τις δαπάνες σε ΑΙ, συνδέοντας ευθέως την υιοθέτησή της με την αναμενόμενη αύξηση εσόδων.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αναδύεται ένα διευρυνόμενο χάσμα με τους εργαζομένους, οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις για την εκπαίδευση, την εμπιστοσύνη και τις επιπτώσεις στην απασχόληση. Το αποτέλεσμα είναι ένα διφορούμενο τοπίο: ισχυρό επενδυτικό momentum στην ΑΙ από τη μία, και αβεβαιότητα ως προς την οργανωσιακή ετοιμότητα από την άλλη.

Η έρευνα, που βασίζεται στις απόψεις 1.070 υψηλόβαθμων στελεχών και περισσότερων από 900 εργαζομένων, δημοσιεύθηκε ενόψει της Ετήσιας Συνάντησης του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός και εξετάζει πώς οι επιχειρηματικές, τεχνολογικές και εργασιακές τάσεις διαμορφώνουν τις στρατηγικές των οργανισμών.

Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: οι ευρωπαϊκές διοικήσεις εισέρχονται στο 2026 με αυξημένη αισιοδοξία για ανάπτυξη και με την ΑΙ στο επίκεντρο των επενδυτικών τους πλάνων. Για του λόγου το αληθές, το 84% των ευρωπαϊκών εταιρειών δηλώνει ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη το 2026.

Η πρόθεση αυτή είναι ακόμη εντονότερη σε επιμέρους αγορές: στην Ιρλανδία το ποσοστό φθάνει το 94%, στην Ιταλία το 92% και στη Γερμανία το 87%. Πρόκειται για ένα κύμα επενδύσεων, που δεν αντιμετωπίζει πλέον την ΑΙ ως συμπληρωματικό εργαλείο, αλλά ως στρατηγική προτεραιότητα.

Αύξηση εσόδων

Εξίσου κρίσιμη είναι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η απόδοση αυτών των επενδύσεων. Το 80% των Ευρωπαίων επιχειρηματικών ηγετών θεωρεί ότι η ΑΙ είναι πιο ουσιαστική για την αύξηση των εσόδων παρά για τη μείωση του κόστους.

Η μετατόπιση αυτή υποδηλώνει υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας: οι οργανισμοί δεν επενδύουν απλώς για αυτοματοποίηση, αλλά για να δημιουργήσουν νέα αξία, νέα προϊόντα και νέες πηγές ανάπτυξης.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΙ εντάσσεται σε ένα γενικότερο κλίμα αισιοδοξίας. Παρ’ ότι το 82% των Ευρωπαίων ηγετών αναμένει υψηλότερα επίπεδα αλλαγής - οικονομικής, γεωπολιτικής, τεχνολογικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής - το 91% προβλέπει ισχυρότερη αύξηση εσόδων στις εγχώριες αγορές το 2026, καταγράφοντας άνοδο 5 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τέσσερις μήνες πριν.

Η βελτίωση είναι εντονότερη στη Γαλλία (+22 π.μ.), στην Ολλανδία (+17 π.μ.) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (+5 π.μ.). Παράλληλα, οι προσδοκίες για προσλήψεις ενισχύονται: το 71% των Ευρωπαίων ηγετών αναμένει αύξηση προσωπικού, από 63% στην προηγούμενη έρευνα.

Το χάσμα με τους εργαζομένους

Ωστόσο, το επενδυτικό momentum στην ΑΙ δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αίσθηση ετοιμότητας στο εργατικό δυναμικό. Μόνο το 61% των εργαζομένων δηλώνει ότι η εμπειρία του με την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την πεποίθηση για τον επιχειρηματικό της αντίκτυπο, έναντι 84% στα ανώτατα στελέχη.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την καθημερινή χρήση: μόλις το 25% των εργαζομένων αισθάνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία ΑΙ με αυτοπεποίθηση, ενώ μόνο το 41% δηλώνει ασφαλές για τη θέση εργασίας του.

Η επικοινωνία και η εκπαίδευση αποτελούν κομβικά σημεία τριβής. Μόνο το 14% των εργαζομένων συμφωνεί έντονα ότι οι διοικήσεις έχουν εξηγήσει με σαφήνεια πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει ρόλους και δεξιότητες. Κι ενώ το 95% των διοικήσεων θεωρεί ότι το προσωπικό διαθέτει τη βασική εκπαίδευση για την αξιοποίηση της Αι, λιγότεροι από τους μισούς εργαζομένους (46%) συμμερίζονται αυτήν την άποψη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.