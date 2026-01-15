Λογαριασμός
Επέστρεψε στη Γη η κάψουλα της SpaceX με τους 4 αστροναύτες του ISS - Δείτε βίντεο

Η κάψουλα της SpaceX μετέφερε τους τέσσερις αστροναύτες επειγόντως στη Γη, καθώς η επιστροφή του κατέστη αναγκαία λόγω μιας άγνωστης σοβαρής ιατρικής πάθησης

SpaceX

Επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης στη Γη η κάψουλα της SpaceX Crew Dragon Endeavour με τους τέσσερις αστροναύτες του ISS (Διεθνής Διαστημικός Σταθμός). Η κάψουλα, που μισθώθηκε για λογαριασμό της NASA, προσνηώθηκε με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Καλιφόρνιας, με τα αλεξίπτωτα του σκάφους να αναπτύσσονται κανονικά. 

Η κάψουλα της SpaceX μετέφερε τους τέσσερις αστροναύτες επειγόντως στη Γη, καθώς η επιστροφή του κατέστη αναγκαία λόγω μιας άγνωστης σοβαρής ιατρικής πάθησης που επηρέαζε έναν εξ αυτών. 

Η αποστολή Crew-11 εκτοξεύτηκε στις 1 Αυγούστου 2025 με ένα SpaceX Crew Dragon Endeavour, μεταφέροντας στον ISS:

  • Ζένα Κάρντμαν – Διοικήτρια αποστολής της NASA
  • Μάικλ Φίνκε – Πιλότος NASA
  • Κιμίγια Γιούι – Αστροναύτης της JAXA (Ιαπωνία)
  • Όλεγκ Πλατόνοφ – Κοσμοναύτης της Roscosmos (Ρωσία) 

Η αποστολή είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου 2026, αλλά λόγω της έκτακτης κατάστασης υγείας, δεν έγινε γνωστό ακριβώς ποια, η NASA αποφάσισε να επιστρέψει πλήρως το πλήρωμα περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα.  Το σκάφος που τους μετέφερε είναι το ίδιο Crew Dragon που τους μετέφερε στον ISS — μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί λίγες ημέρες από το αποσύνδεση μέχρι την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

