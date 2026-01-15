Επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης στη Γη η κάψουλα της SpaceX Crew Dragon Endeavour με τους τέσσερις αστροναύτες του ISS (Διεθνής Διαστημικός Σταθμός). Η κάψουλα, που μισθώθηκε για λογαριασμό της NASA, προσνηώθηκε με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Καλιφόρνιας, με τα αλεξίπτωτα του σκάφους να αναπτύσσονται κανονικά.

Η κάψουλα της SpaceX μετέφερε τους τέσσερις αστροναύτες επειγόντως στη Γη, καθώς η επιστροφή του κατέστη αναγκαία λόγω μιας άγνωστης σοβαρής ιατρικής πάθησης που επηρέαζε έναν εξ αυτών.

Dragon’s four main parachutes have deployed pic.twitter.com/PAr3laJGN5 — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2026

Η αποστολή Crew-11 εκτοξεύτηκε στις 1 Αυγούστου 2025 με ένα SpaceX Crew Dragon Endeavour, μεταφέροντας στον ISS:

Ζένα Κάρντμαν – Διοικήτρια αποστολής της NASA

Μάικλ Φίνκε – Πιλότος NASA

Κιμίγια Γιούι – Αστροναύτης της JAXA (Ιαπωνία)

Όλεγκ Πλατόνοφ – Κοσμοναύτης της Roscosmos (Ρωσία)

LIVE: After undocking from the @Space_Station, Crew-11 is on their way back to Earth. Tune in to watch them splash down off the coast of California, scheduled for 3:41am ET (0841 UTC). https://t.co/mIUojli3XW — NASA (@NASA) January 15, 2026

Η αποστολή είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου 2026, αλλά λόγω της έκτακτης κατάστασης υγείας, δεν έγινε γνωστό ακριβώς ποια, η NASA αποφάσισε να επιστρέψει πλήρως το πλήρωμα περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα. Το σκάφος που τους μετέφερε είναι το ίδιο Crew Dragon που τους μετέφερε στον ISS — μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί λίγες ημέρες από το αποσύνδεση μέχρι την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

The departure of our @SpaceX Crew-11 mission from the @Space_Station is targeted for Wednesday, Jan. 14, at 5:05pm ET (2205 UTC). How to watch: https://t.co/2ZKM9HTSPn pic.twitter.com/YX78Zzuf8Z — NASA (@NASA) January 14, 2026

Πηγή: skai.gr

