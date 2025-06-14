Πιερρακάκης: Η ΑΙ θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και θα επιταχύνει την ανάπτυξη

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στην ημερίδα «Η Ελλάδα και η ΕΕ στην εποχή του AI», όπου συζήτησε με τον Δημήτρη Τσιόδρα, τον Στέφανο Κόλλια και τον Βαγγέλη Καρκαλέτση για τις επιπτώσεις και τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία.

«Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει σημαντική ψηφιακή πρόοδο, ψηφιοποιώντας υπηρεσίες και διασυνδέοντας μητρώα. Έτσι, είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το επόμενο βήμα αξιοποιώντας τις αναδυόμενες τεχνολογίες σε τομείς όπως η φοροδιαφυγή», αναφέρει ο υπουργός.

Ο ίδιος τονίζει ότι «παράλληλα, η δημοσιονομική σταθερότητα, η αναπτυξιακή δυναμική και η συνεχής αποκλιμάκωση του χρέους μάς επιτρέπουν να καλύψουμε το χαμένο έδαφος της κρίσης. Αλλά για να επιστρέψουμε πραγματικά εκεί που ήμασταν, χρειάζεται να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα και στοχευμένα».

«Σε αυτή μας την προσπάθεια η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και επιταχύνοντας περαιτέρω την ανάπτυξη, εφόσον την ενσωματώσουμε γρήγορα και ουσιαστικά, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα», συνεχίζει.

«Στόχος μας είναι τα νέα εργαλεία να ενισχύσουν το σύνολο της επιχειρηματικότητας - και ειδικά τις μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, οφείλουμε να στηρίξουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά όσους κλάδους δουν τον κύκλο εργασιών τους να περιορίζεται λόγω της τεχνολογικής μετάβασης».

Ο κ. Πιερρακάκης σημειώνει ότι «οι αλλαγές που θα επιφέρουν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής θα είναι εκθετικές. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να επαναπροσδιορίζουμε διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε πολιτικές, επιλύοντας ταυτόχρονα παλιές εκκρεμότητες που κρατούν τη χώρα πίσω».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.